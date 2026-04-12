Stoichkov estalla contra los oportunistas de Messi: "¿Qué carajo has hecho tú?"

Durante una entrevista en el programa Col·lapse en 3Cat, el periodista pregunta a Hristo Stoichkov si es fácil entrevistar a Lionel Messi.

La respuesta del búlgaro llega sin dudar: "Fácil. ¿Es fácil? Fácil como pa amb tomàquet". A partir de ahí, inicia un alegato espontáneo sobre su admiración por el argentino y sobre la relación que muchos presumen tener con él.

Un vínculo que nace en La Masia

Stoichkov recuerda que conoció a Messi cuando el joven tenía apenas 12 años, en su etapa colaborando con la cantera del Barça.

Rememora haber coincidido con una generación irrepetible: Bojan, Pedro, Puyol, Xavi, Iniesta, Piqué, Víctor Valdés. Para él, ese primer contacto marcó su respeto por el jugador y por su trayectoria.

Crítica a quienes presumen cercanía con Messi

El exdelantero arremete contra quienes aseguran haber influido en la carrera del argentino. "Hay gente que dice que conoce a Messi, que fue a comer con Messi, que él aprendió de mí… ¡Chingada madre!", exclama, citando una expresión mexicana.

Subraya que ningún mentor puede atribuirse el talento de Messi: si no tiene calidad, espíritu y un don natural, "¿qué carajo le has hecho tú?".

El retrato personal de Messi

Stoichkov asegura que cada vez que coincide con Messi, ya sea en Miami, con la selección argentina o en Barcelona, solo puede hablar bien de él.

Destaca su carácter amable, familiar y cercano. Afirma que se le nota en los ojos la felicidad y el amor por su entorno más íntimo.

Respeto por una figura única

El exjugador insiste en que no se debe usar el nombre de Messi para beneficio propio. Para él, la grandeza del argentino se explica sola: talento, humildad y una forma de vivir el fútbol que, según dice, lleva admirando desde que lo vio por primera vez en La Masia.