Stoichkov: "Que no duden Laporta y Deco: Nico es un jugador para el Barça"

Hristo Stoichkov, con pasado en las filas del FC Barcelona (1990-95 y 1996-98, Balón de Oro en 1994), atendió a SPORT para pasar balance e la Eurocopa de Alemania y, obviamente, para hablar de la actualidad del equipo azulgrana, al que lleva en lo más hondo de su corazón. Al que fuera ídolo del Camp Nou por su intensidad, bravura y efectividad, no le sorprendió el éxito de la selección española porque "es un equipazo y, además, tienen mucho futuro". Del Barça comentó que Laporta y Deco deben acometer el fichaje de Nico Williams sí o sí dado que "no solo te puede jugar de extremo, también puede hacerlo por la otra banda, de delantero centro o falso ‘9’. Te puede marcar una gran diferencia en el Barça".

Pregunta: España campeona de la Eurocopa. ¿Justo vencedor?

Respuesta: Ya dije que España ganaría de esta Eurocopa y en el 2026 ganará el Mundial. Es un equipazo y tienen mucho futuro. Me alegro mucho por Luis de La Fuente. Tenemos una gran amistad y ha sufrido mucho. Es un muy buen entrenador. Me alegro de que después de tantas críticas haya llevado a España hasta este título.

P: ¿Eres un enamorado de Luis de la Fuente, de lo normal que ha llevado el grupo?

R: Es muy normal, un chico muy humilde, sabe de donde viene y cuando era jugador, que también me tocó jugar con él, ya tenía en su mente que un día sería entrenador. Tenía como referente a Clemente, luego a Luis Aragonés, Del Bosque… entrenadores con mucha experiencia. Habló con todos ellos, con mucha humildad, y por eso llevó a esta selección a la final y al título.

Si se hacen un par de fichajes, creo que el equipo puede competir a un nivel muy alto Hristo Stoichkov

P: ¿Has disfrutado de la Eurocopa?

R: Algunos partidos sí, pero aún mucho más cuando España llegó a la final. España mereció estar en la gran final y ganarla, por juego, por todo lo que significa que sus jugadores han captado el mensaje de su entrenador. Fue fundamental que Luis de la Fuente llevase mucho trabajando con estos ellos en la sub-19 y sub-21. Los conoce y a partir de esta unión hizo el equipo más fuerte. Con jugadores veteranos, de largo recorrido, y con el mejor jugador de esta Eurocopa que, para mí, fue Rodri.

P: ¿Rodri ha sido para tí mejor jugador del torneo?

R: Apaga la luz y no hablamos de otro.

P: ¿Disfrutaste de su juego?

R: De verdad que es un chico con mucha personalidad, el líder de los líderes, te marca la pauta en un partido y eso quiere decir que tienes una base fundamental. Carvajal también ha sido clave en esta selección. Y nadie esperaba el lateral izquierdo, que vuela, Cucurella... y el medio campo, muy dinámico. Arriba, qué podemos decir, 'a la zurda, papá no perdona nunca’.

P: ¿Lamine te enamora? ¿Te sorprende que sea un niño con ese ataque?

R: Cuando persigues tus sueños siempre se pueden cumplir. Es un chaval que sabe perfectamente que es su gran oportunidad a pesar de su corta edad, es un chico disciplinado, se sacrifica mucho durante los 90 minutos y cuando el entrenador lo cambia, no duda. Nico Williams igual, es un chico cada día mejor, hace mucho daño al contraataque. Y Morata, qué hablar. Es un chico que ha sufrido mucho, que nadie se explica cómo se puede criticar al referente de este equipo. Además, trabaja mucho para su selección. En semis, en los goles de Olmo o de Lamine, nadie habla de Morata. Arrastra dos o tres defensores con él, deja espacios… es un delantero centro de los que ya no existen… trabaja duro, se sacrifica muchísimo y de verdad no entiendo como lo criticaron tanto.

Nico Williams es un chico cada día mejor, hace mucho daño al contraataque Hristo Stoichkov

P: Ha firmado por el Milán.

R: Donde vaya será Morata, un jugador muy importante.

P: Lamine cumplió 17 años. Tú fuiste un gran extremo, también Messi… ¿Hacemos daño si los comparamos?

R: No los comparemos. Nunca me ha gustado comparar, cada uno es como es, y ojalá que Lamine siga con este ritmo de sacrificio, de calidad, que vaya trabajando. Por eso está marcando los goles con Barcelona, con España, es un niño que tenemos que protegerlo, no ponerlo muy arriba, que luego es muy fácil caer. Yo soy de protegerlo, hay que darle el tiempo que necesite y cuando ya tenga un recorrido podremos decir.

Lamine Yamal es un niño que tenemos que proteger, no ponerlo muy arriba, que luego es muy fácil caer Hristo Stoichkov

P: Otro nombre propio es Nico Williams. ¿Pagarías que vale para el Barcelona?

R: ¿Cuánto vale?

P: 58 Millones

R: Hay que comprarlo ya. Ya te comenté que le recomendé a la gente de Barcelona que lo compraran. No se compró y ahora sí lo quieren. Que no duden Laporta y Deco que es un jugador para el Barcelona. No solo te puede jugar de extremo, también por la otra banda, delantero centro o falso ‘9’. Te puede marcar una gran diferencia en el Barça.

P: El Barça tiene que contrarrestar Mbappé. ¿Tú crees que Mbappé marcará una época en el Madrid? Por cierto, te vimos saludándolo el otro día, tienes una gran relación con él.

R: Muy buena amistad, una gran persona él y su familia. Nos saludamos el otro día en un entrenamiento. Yo creo que Kylian tiene una gran calidad y ojalá se adapte bien al fútbol español. Es diferente al de Francia o el de Inglaterra. Él mismo sabe que tiene que dar más después de esta Eurocopa y lo ha reconocido, que no fue su Eurocopa. Todo el mundo pensaba que Francia podría haber sido campeona, con todos los jugadores que había. A partir de aquí en adelante, que se cuide y que lo podamos disfrutar.

Mbappé sabe que tiene que dar más después de esta Eurocopa. Y lo ha reconocido, no fue su Eurocopa Hristo Stoichkov

P: Una última cosa, la gente en Barcelona está un poco preocupada. El Madrid está muy fuerte. ¿Tú eres optimista de cara al futuro? Ahora el club cumple 125 años.

R: Yo siempre soy optimista. Cuando más mal vamos, más optimistas tenemmos que ser. Ahora con estadio nuevo, hay que construir un equipo competitivo. Creo que Laporta y Deco saben qué jugadores van a fichar. Con el nuevo entrenador, veremos un equipo con más disciplina y más orden y paso a paso. Tenemos jugadores jóvenes de mucho nivel. Cubarsí, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Fermín, Balde... todos jóvenes, y si viene Nico Williams sería otro más. No hay que tener prisa para ganar el campeonato mañana. Si se hacen un par de fichajes yo creo que el equipo puede competir a un nivel muy alto

P: ¿Te gusta Hansi Flick?

R: No sé, la verdad. Vamos a verlo. Si se adapta o no se adapta depende de lo que tiene dentro del vestuario. Seguro que tiene mucha disciplina, es alemán, además tiene un factor muy importante, ya que Ter Stegen está dentro del vestuario. Le puede ayudar mucho, también Gündogan. Y más si Thiago Alcántara está a su lado. Son pequeños factores que a la larga pueden ayudar.