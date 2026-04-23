Steve Calzada: "Pasé de apostar con amigos por ocio a meter 500 euros en un partido sin sentido; ahí me di cuenta de que era un adicto"

Esteve 'Steve' Calzada es el cofundador de Post United, un medio digital que ya supera los trece millones de seguidores. Paralelamente, ha publicado 'El fútbol es descomplicado' (Destino), un libro que apunta a los rincones más incómodos del deporte rey.

En Post United los jugadores hablan con mucha naturalidad. Da la sensación de que conseguís sacarlos del “piloto automático”. ¿Cómo lo logras?

Muchas veces, cuando hablan con medios más tradicionales o en situaciones más rígidas, todo es más complicado: tienen muy poco tiempo y se les hace la pregunta directa, sin margen. Por ejemplo, con el tema viral: si han hecho una entrada fuera de lugar o algún comentario polémico a otro jugador, tienes solo unos minutos y tienes que ir directamente a esa pregunta y ya está. En cambio, en nuestras entrevistas —que suelen ser en formato podcast— puedes estar dos o tres horas hablando. Al final hablas de todo y se sueltan, porque llevan horas conversando y ya no están tan pendientes de lo que dicen. Y luego, a la hora de grabar, también ayuda mucho que DjMaRiiO haya sido socio del proyecto desde el inicio. Eso hace que nos vean más cercanos: quizá ya lo conocen, han visto sus vídeos… Y creo que eso forma parte de un cambio de concepto. Antes estaban los periódicos; ahora la gente consume TikTok.

El problema de los medios tradicionales es que no han dado suficiente importancia a las redes sociales

¿Qué crees que se pierde por el camino cuando conviertes un hobby en un curro? ¿No crees que ocurre algo parecido a cuando pones tu canción favorita de politono?

[Sonríe]. Yo siempre he sido socio del Barça e iba al campo a disfrutar. Llorabas cuando el Barça ganaba o perdía, te emocionabas… Pero cuando eso se convierte en trabajo, todo cambia. De repente tienes que estar pendiente de cosas como, por ejemplo, si haces un sorteo con el Villarreal la semana siguiente y necesitas que el Real Madrid gane para poder hacer esa publicación. Y te encuentras pensando: “Hostia, necesito que gane el Madrid por trabajo”. Y eso te genera una sensación extraña, porque va en contra de lo que sentirías como aficionado. Eso lo hace complicado en ciertos momentos. Pero también es verdad que, en este mundo de las redes sociales, todo caduca muy rápido: todo va muy deprisa. Un día pasa algo y es viral al momento, y al día siguiente ya todo el mundo se ha olvidado.

¿Crees que los nuevos medios han conseguido algo que los tradicionales no: hacer sentir a la audiencia parte del proyecto?

Sí, yo creo que el problema de los medios tradicionales es que no han dado suficiente importancia a las redes sociales. Siempre se han centrado mucho en el papel o en la web. Pero la nueva generación se informa a través de redes, es una realidad. Yo, por ejemplo, cuando busco una noticia entro en Twitter, miro qué ha pasado y me informo ahí. O sigo partidos y contenido en Instagram.Entonces, no haber pensado cómo comunicar para esta nueva audiencia ha complicado esa relación. Más allá de eso, también es verdad que nosotros tenemos cierta facilidad porque la gente nos ve como lo que somos: un grupo de jóvenes trabajando en el proyecto. Pero, al final, también somos una empresa que sostiene todo esto.

Calzada, en la presentación de su libro 'El fútbol es descomplicado' / HAIVER DUARTE

Supongo que has tenido acceso desde pequeño a entornos muy cercanos al fútbol profesional por ser hijo de Estebe Calzada...

Sí, totalmente. A lo largo de mi vida me ha facilitado muchas cosas. También me ha complicado algunas, pero sí, me ha facilitado muchas. Por ejemplo, el hecho de poder grabar con Haaland cuando el proyecto estaba empezando y estaba en Dortmund... fueron oportunidades que tuvimos. Pero también te digo que no siempre ha sido fácil: muchas veces, al vernos como más “influencers”, nos ha costado más conseguir entrevistas, y algunas las hemos logrado a través de redes sociales.

¿Cuál ha sido la experiencia más impactante que has vivido?

Antes de Post United hubo un encuentro, a través de mi padre, con Pelé que explico en el libro. A mí me impactó mucho porque no esperas nada: vas pensando en hacerte una foto y ya está. Pero se dio la situación de que él era muy mayor, me vio como un chaval joven y tuvo ganas de hablar. Fue como cuando tu abuelo te coge y te da una charla. Me empezó a explicar cosas, como lo que vivió en Barcelona durante la dictadura. Aquello fue la situación más surrealista que he vivido gracias a mi padre. Y luego, también, poder jugar a la pelota con Ronaldinho en un aeropuerto… Son cosas que valoras más con el tiempo, porque en ese momento era tan pequeño que ni lo pensaba.

Me impactó mucho ver cómo sufre por dentro un futbolista homosexual que decide no contarlo. Es como tener que esconder una parte de ti durante años dentro de un vestuario

En el libro hablas abiertamente de tu adicción a las apuestas. ¿Cómo lo recuerdas ahora?

Sí, la verdad es que es muy duro, y además muy común. Sobre todo porque, cuando empiezas, es algo muy normal en tu entorno: todos tus amigos lo hacen. Y ahí lo que influye es cómo es cada persona. Hay gente que puede hacerlo y no le afecta, y hay otras a las que les afecta muchísimo, aunque no lo exterioricen. En mi caso, sí: me enganché muy fuerte. A mí me gustaba ver fútbol, pero me costaba ver partidos si no tenían trascendencia: Barça, Madrid, partidos importantes… Y claro, el hecho de sentir esa adrenalina —la que sientes cuando juega tu equipo, cuando dices “a ver si ganan, a ver si pierden”— poder trasladarla a otros partidos, me generó esa dependencia. Y es muy complicado. Yo, por suerte, tengo un entorno que, en cuanto detecté el problema y lo compartí, me ayudó a frenarlo. Pero hay mucha gente que no tiene ese apoyo y acaba cayendo en situaciones muy duras.

¿Cuándo te das cuenta de que tienes un problema?

En mi caso fue durante el Mundial de 2018 en Rusia. Pasas de apostar por ocio con amigos a meter 500 euros en un partido sin sentido. Hostia, ahí ya tienes la sensación de que estás fatal, de que no duermes y piesas: ‘Hostia, esto ha dejado de ser algo divertido, es una adicción'-

¿Cómo reaccionaron tus padres?

Reaccionaron muy bien. Automáticamente me explicaron las formas que había para bloquearme el acceso a las apuestas: restringirme en todas las plataformas, poner límites… Tomamos medidas para frenarlo, y a día de hoy no tengo ningún tipo de acceso. Con el tiempo se ha ido llevando con paciencia, y por suerte existen herramientas que te permiten restringirte y cortar el problema de raíz.

Otro aspecto que me ha interesado del libro es la entrevista con un futbolista homosexual que prefiere no desvelar su nombre. Hay un contraste muy contraste entre cómo ha evolucionado la sociedad y cómo se trata en el fútbol...

Sí, es muy fuerte. A mí me impactó mucho ver cómo lo vive una persona por dentro. Porque, claro, en la sociedad en general la homosexualidad está mucho más aceptada que antes. Pero dentro del fútbol se mezclan muchos factores: vestuarios con gente de muchísimas culturas distintas. Recuerdo el caso de Idrissa Gueye en el PSG, que no quiso llevar la bandera arcoíris, y el presidente de Senegal lo apoyó públicamente. Al final compartes vestuario con personas de contextos muy diferentes, y eso lo hace más complejo. Aun así, es muy impactante ver lo que sufre alguien por dentro. Hay historias de jugadores a los que su propio padre les dice: “Me parece bien, pero no lo digas porque tendrás problemas”. Y eso es muy duro. Es como tener que esconder una parte de ti durante años dentro de un vestuario

¿Cómo crees que reaccionaría hoy el entorno del fútbol si un jugador diera ese paso?

Habría de todo. Seguramente habría una parte de la afición más tradicional o grupos ultras que no lo aceptarían. Pero también creo que en el fútbol todo gira mucho en torno al rendimiento. Si rindes bien, mucha gente lo deja de lado. Eso sí, las bromas y los comentarios serían inevitables. Las redes sociales son una selva. Hoy en día ya lo vemos con casos como Vinícius Jr. o Lamine Yamal: comentarios totalmente fuera de lugar, con miles de “likes”. Eso no se puede controlar.

El título del libro sugiere que el fútbol es algo simple, pero dentro abordas temas complejos...

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Muchas veces nos intentan vender el fútbol como algo muy complicado, cuando en realidad hay temas que deberían poder tratarse con normalidad: que un futbolista salga del armario, hablar de ciertas realidades… y, sin embargo, siguen siendo tabú. Hay muchas cosas dentro del fútbol que no deberían ser complicadas. Son temas simples que se deberían poder tratar sin problema. Y, por otro lado, también se intenta sofisticar todo demasiado: la preparación, la alimentación, la gestión… Como si todo fuera extremadamente complejo. Pero luego ves ejemplos como Lionel Messi, que en un año natural marcó 91 goles —y aun así se decía que estaba fuera de forma—. O historias de jugadores que antes podían comerse un bocadillo antes de un partido importante y no pasaba nada, y ahora sería impensable. Es como que constantemente se intenta presentar el fútbol como algo muy complejo, cuando en muchas cosas no lo es tanto.