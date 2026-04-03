Stephan Nopp, el analista más 'visceral' de Flick

Uno de los últimos en aterrizar en el staff de Hansi Flick, Stephan Nopp (46 años, Frankfurt) es uno de los hombres de confianza del técnico alemán. Nopp es analista del primer equipo del FC Barcelona desde octubre de 2024. Llegó junto a Michael Hasemann, ambos con un amplio bagaje en la selección alemana y en clubes germanos.

El técnico teutón del Barça labró una relación personal y profesional muy estrecha con ambos durante su etapa en el combinado nacional germano. Como Flick, 'Noppi' (como le llama de forma afectuosa) comparte la pasión y casi la obsesión por los detalles. Él aún más si cabe, puesto que ni es exfutbolista ni viene de una estirpe familiar con pasado en el mundo del fútbol alemán.

Simplemente, fue un chico que creció con una sola idea en la cabeza. Y se dedicó durante su formación a desarrollarla y a formarle las aristas. Lo cuenta muy bien Juanma Romero (@Guardiolato en 'X'), periodista residente en Alemania y especializado en el fútbol teutón. "La suya es otra de esas curiosas historias que da el fútbol alemán y que unen precocidad, preparación y, en su caso, el factor de estar en el momento justo en el lugar oportuno. Y todo por un trabajo de clase".

Llegó a la élite gracias a un trabajo de clase

"Nopp saltó a la selección alemana de una manera bastante peculiar. En mayo de 2005, la DFB nombró a Urs Siegenthaler como jefe de ojeadores. Klinsmann quería reorganizar todo, desde el apartado físico hasta el scouting", añade.

"Pero Siegenthaler se encontró con un problema: apenas quedaba un año para el Mundial de Alemania. Así, en un partido ante Países Bajos en Rotterdam, al jefe de medios de la DFB, Uli Voigt, se le ocurrió una idea. Sentado junto a Klinsmann y Löw, que pensaba soluciones, les dijo: "Sí, conozco a alguien en la universidad que ha estado haciendo esto todo el tiempo y sin duda podría ayudarnos". A lo que Löw y Klinsmann contestaron: "¿Podrías llamarle?". Y eso hizo, sacándolo de la cama a la una de la noche porque querían saberlo enseguida", sigue el hilo de la historia.

Nopp, durante una ponencia / DFB

"A quien despertó de madrugada Voigt fue a Jürgen Buschmann, profesor del Instituto de Gestión del Fútbol en Colonia y ex entrenador suyo cuando Voigt era jugador en Tercera. El encargo: que los estudiantes de Buschmann analizaran a los 31 rivales. Nacía el 'Team Köln'. Buschmann eligió a 15 estudiantes y Nopp, que tenía 26 años y era su ayudante, se convirtió en un enlace entre Siegenthaler y los alumnos. Voigt les consiguió 15 portátiles a través de Telekom y Buschmann una licencia para cada uno de MasterCoach. Y así empezaron", sigue Romero.

Una tesis que le valió el gran salto

Una tesis sobre la posesión de balón: "En 2006, Nopp acabó escribiendo su tesis sobre análisis de partidos y en 2011 se unió directamente a la DFB, un año antes de escribir su tesis doctoral sobre hasta qué punto la posesión del balón es decisiva para el resultado de un partido".

Flick estuvo en la selección nacional de 2006 a 2017 ejerciendo el cargo de entrenador asistente y de director deportivo. Su relación con Nopp se remonta, pues, a muchos años atrás.

Sus líneas maestras

Hay una entrevista de Stephan en unas charlas que colgaba la federación germana en la que habla de su idea de la presión (algo indispensable para Flick): "La idea es presionar juntos, no de manera individual. Si un jugador presiona solo, el rival siempre tendrá una salida. Lo más importante es la distancia entre jugadores. Si el equipo está demasiado separado, es imposible recuperar el balón rápidamente. Por eso hablamos de compactar el equipo".

No basta con esperar el pase, los jugadores deben crear líneas de pase

"Cuando recuperamos el balón, la primera decisión es mirar hacia adelante. Si existe la posibilidad de progresar, el pase debe ser vertical. Si no, debemos mantener la posesión. Los jugadores deben escanear constantemente el campo. Antes de recibir el balón ya tienen que saber qué van a hacer. Esto reduce el tiempo de decisión. El movimiento sin balón es fundamental. No basta con esperar el pase; los jugadores deben crear líneas de pase. Eso significa moverse entre las líneas del rival", relata el asistente de Flick.

Pasional en la zona de prensa

A Nopp se le suele ver siguiendo los partidos en la zona de prensa del Spotify Camp Nou. Normalmente, en una zona más aislada. Pero fuera de casa sí suele ubicarse entre los periodistas. Y en más de una ocasión se le ha visto salirse un poco del guion. Hacer aspavientos cuando el equipo no ejecuta bien algún movimiento o la presión. Muestra su vertiente más pasional. Apenas hace 15 o 16 meses que trabaja en el Barça, pero lo vive a flor de piel.

Como curiosidad, Flick compartió con todo su staff la prima por la Liga del año pasado que le dio el club. Nopp entre ellos, claro.

Para rematar, ahí van 20 frases destacadas de 'Noppi' que definen un poco su 'manual de estilo':

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