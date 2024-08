¿Quién es Stefan Bajcetic, el objetivo del Barça para el pivote?

Stefan Bajcetic Maquieira (Vigo, 2004) es un joven futbolista español, también tiene nacionalidad serbia, que a sus 19 años ya sabe lo que es jugar en un grande de la Premier League. Es uno de los 'niños' de Klopp en el Liverpool y, según apunta Fabrizio Romano, la gran opción del Barça para llegar en formato de cesión y suplir así la baja de Marc Bernal.

Su historia en Liverpool

Debutó en agosto de 2022 al disputar los 20 minutos finales de la histórica goleada sobre el Southampton por 9-0. Con tan solo 17 años, al entrar en el partido ante los 'Saints', a los 17, se convirtió en el futbolista más joven no británico en debutar con el primer equipo del Liverpool.

Esa misma temporada llegó a ser titular cuando empezaba la fase más importante de la temporada 2023 en Anfield, jugando de inicio en los octavos de final de la Champions League con tan solo 18 años.

Las lesiones, sin embargo, cortaron su progresión. El español no pudo acabar la temporada por una lesión en el adductor que no le permitió acabar una temporada en la que se había ganado un puesto entre los once elegidos de Klopp. Acabó el curso disputando un total de 19 partidos con el primer equipo.

La fortuna siguió dándole la espalda, ya que antes de comenzar la temporada siguiente, la 23/24, se lesionó en la pantorrilla, un infortunio que lo apartó de los terrenos de juego durante 192 días, regresando en abril de este año pero ya en dinámica del filial red.

Del Celta a Anfield

El inicio de su historia como futbolista profesional empezó en febrero de 2021, cuando cambió Vigo por Liverpool. El centrocampista se formó en las categorías inferiores del Celta para, a los 16, emprender un camino que le llevó a firmar, en noviembre de ese mismo año, su primer contrato como jugador para vincularse a los de Anfield hasta el 2025.

Cambio de posición

Arrancó como central, posición que también ocupa en el filial 'red', pero Klopp lo sitúa como pivote. Llegador y con planta (1,85), el centrocampista tiene calidad suficiente para organizar el juego del equipo desde atrás. También destaca por su desplazamiento en largo y salida de balón, una cualidad que ha llamado la atención de la dirección deportiva culé en un momento de necesidad tras la lesión de Bernal.

El fútbol en los genes

Stefan es hijo del exfutbolista Srdjan Bajcetic, que jugó en el Celta de Vigo durante las temporadas 1994-97 y que actualmente se encarga de entrenar al C del club vigués, equipo que juega en el Grupo 1 de la Tercera RFEF. También vistió las camisetas de Estrella Roja y Braga, entre otras.