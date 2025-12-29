Staszewski: "Hace unos años Lewy se hubiera cabreado por no jugar en Sevilla"

Convertido en un fenómeno de ventas en Polonia, 'Lewandowski. Prawdziwy' ('Lewandowski. El verdadero') aterrizará próximamente en España. La biografía no autorizada de Robert Lewandowski ha alcanzado cotas que ni su propio autor imaginaba. Sebastian Staszewski ha dado más de 30 entrevistas en su país promocionando un libro que explica historias totalmente desconocidas del astro polaco. Y, sobre todo, ayuda a desmitificar la figura de un personaje visto mayoritariamente como algo perfecto y sin defectos.

El libro se encarga de ofrecer la versión más humana de Lewy, que está viviendo una etapa feliz de su vida en Barcelona. Cerca del mar, en Gavà, y rodeado de amigos íntimos como Szczesny, el delantero pasa por una etapa de su carrera en la que ha bajado revoluciones. Sigue cuidándose al milímetro, pero empieza a aceptar que no puede ser titular siempre y que su rol no puede ser el mismo que unos años atrás.

ÉXITO EN POLONIA

Staszewski, que supera los 100.000 ejemplares, está en negociaciones avanzadas para cerrar una edición en español de su obra. Visita la redacción de SPORT para explicarnos algunos detalles más del libro, sus proyectos y cómo ve el futuro de Lewy en el Barça y en general en su carrera. "La verdad que está siendo una locura. Estoy cansado, pero todo esto vale la pena. Los lectores están felices porque encuentran nuevas historias y emociones desconocidas de Lewandowski", cuenta Staszewski.

Sebastian Staszewski, autor del libro 'Lewandowski. El verdadero' / SPORT

"Está muy feliz. Tuve un encuentro con él los últimos días. Y lo que vi en sus ojos fue felicidad. Por el clima, por la gente, por la energía, por el club, por los goles que ha marcado. Él ya era un jugador muy exitoso. Pero en los últimos días en el Bayern no estoy seguro que fuera una persona feliz. Estos últimos días aquí seguro que es feliz, además de ser una leyenda del fútbol. También su familia, sus niñas van a una escuela en Castelldefels, Anna tiene su propio estudio. Así que este es su lugar, donde podría quedarse uno o dos años más. Dependerá de las decisiones del club, de Flick y Laporta. Pero este es su lugar. Una vez me dijo una frase: "Me hubiera arrepentido mucho si no hubiera firmado por el Barça. Pero aquí está y creo que lo está disfrutando mucho".

Creo que está listo para seguir en el Barça con un rol más secundario, más como un profesor

¿Está listo Lewandowski para tomar la decisión de retirarse, de poner punto y final a su carrera. Cumplirá los 38 el próximo añe. "Yo creo que no. No lo está y aún le queda cuerda para un par de años más. Pienso que si le proponen seguir en el Barça, aunque sea con un rol más secundario, aceptaría. Hace cinco años se hubiera cabreado por no jugar el otro día en Sevilla, por ejemplo. Es una especie de profesor. Está muy cómodo aquí. Para el Barça es muy importante tener este perfil de jugador en la plantilla. Y si no, creo que está listo para nuevos desafíos y nuevas Ligas. Su DNI marca que tiene 37, pero le han hecho estudios biológicos y su edad se acercaría más a los 33 o 34".

LA HISTORIA DE CHRISTENSEN

"Lo que dije de Christensen es una historia real. Flick le dijo de entrar contra el Milan y lo recusó por un dolor en la espalda. Hay gente que se piensa que Lewy me ha contado eso, pero tuvimos un encuentro reciente y él mismo me preguntó de dónde lo había sacado. Viene de varias fuentes. Sé que la mujer de Christensen dijo algo al respecto, pero no lo desmintió. Así que creo que quedó todo claro", aclara el escritor polaco, convertido en todo un fenómeno de ventas en su país y en un habitual las últimas semanas en todos los platós de televisión y emisoras de radio.