Stamford Bridge lo cambió todo

"Veremos un mejor Barça, es lo que puedo prometer", aseguró Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al partido ante el Chelsea de la Champions League. El FC Barcelona cayó goleado por 3-0, sin el alma que hasta entonces había tenido y sin saber sobreponerse a la expulsión de Ronald Araujo. El equipo había perdido virtudes que Flick se veía capaz de recuperar a partir de entonces cuando el panorama estaba oscureciendo.

El Barça no estaba tan mal clasificatoriamente ni en la Liga ni en la Champions League, pero en cuanto a sensaciones era preocupante y los números no eran los mejores. El equipo estaba segundo en la tabla clasificatoria, a un punto del Real Madrid, y en Europa se movía en las posiciones de clasificación, como mínimo para el 'play-off'. En la Copa del Rey aún no se había estrenado, mientras que para enero quedaba la Supercopa de España.

El discurso de Flick

Ese 25 de noviembre en Londres fue quizá la peor noche de Hansi Flick en el banquillo del Barça, pero sacó fuerzas de flaqueza. Con su discurso se veía capaz de cambiar la dinámica del equipo y el vestuario lo siguió. Las estadísticas hablan por sí solas.

En los 18 partidos previos al duelo frente a los 'blues', el Barça había dejado escapar seis partidos, con dos empates y cuatro derrotas. Desde entonces, el conjunto de Hansi Flick solo se ha dejado una victoria por el camino, fue ante la Real Sociedad en la Liga. El resto de 17 encuentros se saldan con victorias.

El Barça antes de jugar en Stamford Bridge 18 partidos

12 victorias

2 empates

4 derrotas

48 goles a favor

25 goles en contra

4 porterías a cero

El nivel goleador es de los parámetros que menos se ha movido. Solo tres goles más en este tramo, pero sí que se ha producido una mejoría defensiva y, especialmente, en la portería con el buen momento de Joan Garcia.

El efecto Joan Garcia

El Barça ha encajado diez goles menos con un Joan Garcia que ha hecho partidos descomunales. Su partido contra el Espanyol fue el mejor ejemplo de la capacidad que tiene el de Sallent para realizar paradas de valor gol. El equipo barcelonista ha pasado de dejar 4 porterías a cero, a no encajar en 8 partidos en los siguientes 18 duelos.

El Barça después de jugar en Stamford Bridge 18 partidos

17 victorias

0 empates

1 derrota

51 goles a favor

15 goles en contra

8 porterías a cero

La realidad estadística es incontestable y el sabor dejado por el equipo es mucho mejor. Aunque también le ha tocado remontar partidos importantes, como ante el Copenhague en la Champions League, muestra una línea de juego mucho más estable.

Sin Raphinha ni Pedri

Un mérito muy grande si se tiene en cuenta el calibre de las bajas. La más reciente es la de Raphinha, pero también y muy especialmente la de Pedri, el líder de la sala de máquinas barcelonista.

Frenkie De Jong vive un momento dulce / FCB

El Barça ha dado con la tecla a medida que Flick ha conseguido que sus jugadores recuperen la intensidad en el juego. Las recuperaciones en campo contrario con el espíritu de futbolistas como Eric Garcia, sin ir más lejos, o la mayor atención defensiva de Frenkie de Jong son factores que han influido mucho en la mejoría de los resultados.

El equipo ha logrado los objetivos desde la debacle en Stamford Bridge. El equipo va líder en la Liga, se ha clasificado para el Top 8 de la Champions, ha ganado la Supercopa de España y está en las semifinales de la Copa del Rey con el duelo del jueves de ida frente al Atlético de Madrid. Más no se puede pedir.