Stamford Bridge acaba con varias rachas

Es Stamford Bridge un estadio que se le da mal al Barça. Una gran alegría, el Iniestazo, pero solo una victoria en nueve partidos jugados contra el Chelsea. El último, el de ayer, acabó con goleada (3-0) y mala imagen de los azulgranas, que se vieron claramente superados por los de Enzo Maresca tras el primer gol y la expulsión de Ronald Araujo en los últimos minutos de la primera parte.

La derrota significó el fin de varias rachas positivas del Barça y también de Hansi Flick. El equipo azulgrana no fue capaz de marcar en Stamford Bridge. De hecho, fueron contadas las veces que Robert Sánchez, portero del Chelsea, tuvo que intervenir. Para encontrar un partido en el que el Barça en Champions no lograse ni un gol, hay que remontarse a noviembre de 2023. Fue en un partido que el equipo que dirigía Xavi Hernández perdió por la mínima contra el Shakhtar Donetsk. Era la cuarta jornada de la fase de grupos de la antigua Champions. Ponía fin en Stamford Bridge a su segunda mejor racha goleadora en la competición, 22 goles consecutivos. La primera es de 29 tantos seguidos y va de 2009 a 2012.

La derrota ante el Chelsea también significa la peor goleada sufrida por Hansi Flick en la Champions. De hecho, el alemán solo perdió en uno de los dieciocho partidos en que dirigió al Bayern de Múnich en la máxima competición. Fue ante el PSG (2-3). Sumó 16 victorias, un empate y una derrota y ganó la competición en Lisboa en 2020. Desde que se sienta en el banquillo del Barça, ha dirigido 19 partidos. Ha perdido cinco de ellos, pero ninguno por tres goles de diferencia. De hecho, es la primera vez que un equipo entrenado por Flick no marca en un partido de Champions. Las cuatro derrotas anteriores fueron ante: Monaco (2-1), Borussia Dortmund (3-1), Inter (4-3) y PSG (1-2). Los empates, tres, todos fueron con goles: Inter (3-3), Atalanta (2-2) y Brujas (3-3).