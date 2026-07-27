Así es St. George's Park, el lugar elegido por el Barça para hacer la pretemporada

La disputa del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México ha provocado que el FC Barcelona no haga este año gira de pretemporada. Eso sí, las elevadas temperaturas de Barcelona en verano hicieron que Hansi Flick optara, aunque sea solo por una semana, por llevarse a sus hombres a un lugar donde poder trabajar mejor. La opción elegida fue St. George's Park, instalaciones que pertenecen a la FA, Asociación de Fútbol inglesa, y que en el club azulgrana conocen perfectamente, pues el Barça ya entrenó en ellas en los veranos del 2014 y 2016, ambos con Luis Enrique en el banquillo.

Aunque con mayoría de futbolistas del filial y el juvenil porque muchos mundialistas siguen de vacaciones, Flick podrá trabajar con sus hombres en unas instalaciones modernas y modélicas. A pocos kilómetros de Burton upon Trent, cerca de Derby y también de Birmingham, se levanta un espectacular complejo en medio de la campiña de Staffordshire que no es únicamente la sede de la FA, sino un auténtico laboratorio del alto rendimiento donde conviven todas las selecciones nacionales, desde la absoluta masculina y femenina hasta las categorías inferiores y los equipos de fútbol adaptado. Más que una ciudad deportiva, es una pequeña ciudad dedicada exclusivamente al fútbol.

Inaugurado en 2012 tras una inversión cercana a los 125 millones de euros, el centro ocupa más de 130 hectáreas de terreno. Su construcción respondió a una idea que Inglaterra llevaba años persiguiendo: crear un equivalente al Clairefontaine francés, un lugar donde unificar la preparación de jugadores, entrenadores y especialistas en rendimiento.

El campo de fútbol 'indoor' en St. George's Park / SPORT

El corazón de St. George's Park lo forman sus catorce campos de entrenamiento. Cada uno tiene una función específica y diferentes tipos de superficie para reproducir las condiciones que pueden encontrarse las selecciones durante un torneo internacional. El más simbólico es una réplica exacta del césped de Wembley, construida con las mismas dimensiones, composición y mantenimiento que el estadio nacional para que los futbolistas entrenen en un entorno idéntico al de los grandes partidos. A ello se suma un campo cubierto de césped artificial de tamaño reglamentario y un pabellón específico para la práctica del fútbol sala, lo que permite trabajar con independencia de las condiciones meteorológicas.

Pero el balón no lo es todo en St. George's Park El complejo está concebido como un centro integral de rendimiento. Los gimnasios incorporan tecnología de última generación para el trabajo de fuerza y prevención de lesiones, las áreas médicas cuentan con salas de fisioterapia, laboratorios de biomecánica, espacios de evaluación física y zonas de recuperación con piscinas, baños de contraste y equipamiento especializado para acelerar la regeneración muscular. Todo está diseñado para que el entrenamiento, la ciencia y la medicina deportiva funcionen como una única estructura.

Uno de los campos de St. George's Park / SPORT

La formación también ocupa un lugar central. En St. George's Park se imparten la mayoría de los cursos de entrenadores, preparadores físicos y personal sanitario de la FA. Por sus aulas pasan cada año cientos de técnicos que trabajan tanto en el fútbol profesional como en el de base.

El recinto está preparado para largas concentraciones. Dispone de un hotel, Hilton, de 228 habitaciones integrado en las instalaciones, además de auditorios, salas de reuniones, restaurantes y espacios destinados tanto a congresos deportivos como a eventos corporativos. Durante las ventanas internacionales, los jugadores apenas necesitan abandonar el complejo: entrenamiento, descanso, análisis de vídeo, recuperación y alojamiento se concentran en un mismo espacio. Eso es lo que hará Flick con sus jugadores desde este lunes y hasta el 3 de agosto.

Las leyendas del fútbol inglés están muy presentes en St. George's Park / SPORT

La propia arquitectura transmite un mensaje. Pasillos, salas y campos llevan el nombre de figuras históricas del fútbol inglés, desde Sir Alf Ramsey hasta Bobby Charlton o Alan Shearer, como una forma de conectar el pasado con las nuevas generaciones. El objetivo es que cada futbolista que cruce sus puertas entienda que forma parte de una tradición centenaria, pero también de un proyecto moderno basado en la planificación, la tecnología y la excelencia.