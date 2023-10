Srna, el jugador que rechazó al Barça por escuchar a su corazón

En la temporada 2016-17 estuvo a punto de convertirse en jugador azulgrana "Prefiero ganar la Liga con el Shakthar a la Champions con el Barça", se justificó

A lo largo de la historia hay muchos futbolistas que han renunciado a mayor gloria o jugar en grandes equipos por amor a unos colores, a una ciudad o un país. Teniendo en cuenta la mercantilización del fútbol de hoy en día es muy probable que casos así se puedan contar con los dedos de una mano, pero siempre han existido, existen y existirán.

Uno de estos casos es el de Darijo Srna, que la semana pasada fue nombrado entrenador interino del Shakthar Doneskt en sustitución del neerlandés Patrick Van Leeuwen, cesado cuando apenas había dirigido doce partidos al equipo ucraniano.

"Acepté la oferta del Shakhtar porque es mi familia y cuando la familia atraviesa un momento difícil debes ayudar", afirmó. Y Srna así lo siente. En su caso, no hay exageración ni 'postureo' porque no es la primera vez en su carrera que demuestra su fidelidad al Shakthar.

"Les dije que no soy Guardiola ni Klopp, que soy Darijo Srna, que no tengo mucha experiencia como entrenador pero que tengo un corazón de minero y que ese corazón me ha dicho que tengo que ayudar en una situación difícil para el país y para el Shakhtar".

A lo largo de su larga trayectoria deportiva, el croata tuvo ocasiones para abandonar la liga ucraniana pero jamás lo hizo. Jugó en el Shakhtar durante quince temporadas (2003-2018) disputando 536 partidos y se convirtió en todo un ídolo para el club, rival del Barça el miércoles en la tercera jornada de la Champions.

Srna podría perderse el partido de vuelta ante el Barça | EFE

Precisamente, Srna estuvo cerca de poder convertirse en jugador azulgrana la temporada 2016-17. El Barça buscaba un lateral derecho con experiencia contrastada y el croata, en esos momentos, tenía 34 años, acababa de renunciar a la selección y podía negociar con ventaja porque en junio quedaba libre. Lo tenía todo para convertirse en una buena oportunidad de mercado.

Pero le llegó una propuesta de renovación y no se lo pensó. "Estoy convencido al cien por cien de la decisión que he tomado. Le dije al presidente que preferiría ganar la Liga con el Shakhtar que la Champions League con el Barça. Si me hubiera ido de aquí, no me lo habría perdonado nunca", dijo.

Su sueño era terminar su carrera deportiva en el club en el que se convirtió en leyenda. Y jamás se arrepintió de la decisión. "Cuando el presidente me ofreció un nuevo contrato, solo le di las gracias. Inmediatamente acepté la propuesta. Sí, me quería el Barcelona, pero como ya he dicho en el pasado, mi corazón está aquí. Soy feliz en el Shakhtar. Para mí es una familia".

Después de retirarse, estuvo un tiempo como entrenador adjunto del equipo entre 2019 y 2020 y ahora ejercía como director técnico. Pero las circunstancias lo han obligado a ponerse enfrente del equipo. El miércoles se estrenará en Champions contra el Barça, curiosamente un equipo que tiempo atrás lo quiso pero al que renunció por una fidelidad eterna al Shakthar.