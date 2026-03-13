El sprint final de Bardghji en el Barça, con ofertas encima de la mesa

Ronny Bardghji llega a la fase final de la temporada con el claro objetivo de confirmarse en el Barça. Tras un inicio ilusionante, el sueco ha ido perdiendo peso en las rotaciones de Hansi Flick y espera tener más oportunidades en el momento decisivo por el cansancio de algunos futbolistas ofensivos. El internacional sueco ha demostrado su calidad cuando ha gozado de la confianza del entrenador, pero su posición es la de Lamine Yamal y eso frena sus opciones. En el club blaugrana están satisfechos con él y confiados en su continuidad a pesar de que varios clubs europeos ya han preguntado sobre la posibilidad de conseguir su cesión a partir de junio.

Bardghji fue una apuesta clara de la dirección deportiva para encontrar un recambio fiable y con proyección en las bandas ofensivas. El sueco llevaba tiempo en el radar del Barça y Deco se decidió a dar el paso, obligado también por la necesidad económica. El Barça invirtió 2,5 millones de euros en su fichaje y, hoy por hoy, ya ganarían dinero ya que su tasación ha subido hasta los 10 millones. La idea era que en su primer año se adaptara y fuera creciendo, algo que fue cumpliendo hasta enero aunque su participación ha ido a menos.

El extremo firmó su última titularidad el 21 de enero en el partido de Champions ante el Slavia. Hasta entonces iba teniendo protagonismo en las rotaciones y había mostrado su potencial con dos goles y cuatro asistencias. Ahora no juega desde el pasado 28 de febrero, cuando Flick le dio los últimos 18 minutos de partido ante el Villarreal cuando el encuentro estaba prácticamente decidido. Poco bagaje en las últimas semanas.

Bardghji nunca ha dudado en su apuesta por el Barça. Rechazó ofertas para vestir de blaugrana y dejó claro cuando firmó que llegaba para seguir en el primer equipo y no salir cedido hacia otro equipo. De hecho, existía la posibilidad de dejarle un año más en el Copenhague, pero tanto Flick como Deco quisieron quedárselo tras una pretemporada prometedora. En enero también tuvo propuestas para salir, pero nunca hubo opciones reales.

El futbolista sueco espera ahora tener mayor participación en este tramo final. Tenía muy claro dónde venía y la competencia que iba a tener para gozar de minutos y está satisfecho. En el Barça no se plantean su salida a corto plazo ya que la idea es firmar a un delantero si se va Lewandowski y retener a Rashford, pero nada más. Y con esta planificación, Bardghji seguiría como opción de fondo de armario en una plantilla que es corta en ataque.

También es verdad que clubs de primera línea europea han preguntado al Barça por él. Consultas de dos equipos de Portugal y, al menos, uno de la Bundesliga para preguntar por un préstamo que le daría absoluto protagonismo. Y por ahora, el propio futbolista no desea ese camino. Habrá que ver cómo acaba la temporada y si, finalmente, va al Mundial con Suecia en el que podría ser un auténtico escaparate para Bardghji.