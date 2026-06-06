Spotify ya nota el 'efecto Barça'

Cuando Spotify anunció su acuerdo de patrocinio con el FC Barcelona en febrero de 2022, la compañía atravesaba uno de los periodos más complejos para el sector tecnológico. La inflación, la subida de los tipos de interés y la incertidumbre económica castigaban a las grandes empresas de crecimiento, y Spotify no era una excepción.

A pesar de ese contexto, la plataforma sueca apostó por una de las alianzas más ambiciosas de la industria deportiva. Su marca pasó a ocupar un lugar destacado en la camiseta del FC Barcelona y, por primera vez en la historia del club, el Camp Nou incorporó el nombre de un patrocinador para convertirse en Spotify Camp Nou.

Desde entonces, la evolución de Spotify en bolsa ha sido extraordinaria. Tal y como informa 'The Touchline', tras tocar mínimos cercanos a los 79 dólares por acción a finales de 2022, el valor de la compañía se ha disparado hasta superar los 500 dólares en 2026, multiplicando por más de seis veces su precio en apenas unos años.

Sería incorrecto atribuir esta revalorización únicamente al acuerdo con el club azulgrana. Sin embargo, la alianza sí ha coincidido con una etapa de fuerte crecimiento empresarial. Spotify ha aumentado su base global de usuarios, ha mejorado su rentabilidad, ha incrementado los ingresos por suscripciones y publicidad y ha consolidado su liderazgo mundial en el mercado del audio digital.

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Además, el patrocinio ha proporcionado una visibilidad internacional difícil de igualar. La combinación entre música y fútbol ha permitido a Spotify desarrollar campañas innovadoras con artistas globales a la altura de Drake, Rosalía, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran y Olivia Rodrigo y conectar con cientos de millones de aficionados en todo el mundo.