El Spotify Camp Nou no quiso dejar solo a Araujo durante el Barça - Atlético

El Spotify Camp Nou ha mostrado su apoyo a Ronald Araujo en el primer partido tras su decisión de parar por motivos personales. Varias pancartas con mensajes de ánimo al central uruguayo han aparecido en la grada, dejando claro que la afición está con él.

Araujo, uno de los capitanes y líderes del vestuario, pidió unos días de descanso al no sentirse bien anímicamente. Aunque físicamente está en forma, el jugador reconoció que no está preparado para competir, y el club le ha dado todo su respaldo.

El gesto de los seguidores azulgranas en el estadio es una muestra de cariño y respeto para el capitán. En un deporte donde muchas veces se esconde el malestar emocional, ver estas muestras de apoyo ayudan a demostrar que también en el mundo del fútbol se puede parar.

El Barça sabe que Araujo es clave dentro y fuera del campo, y por eso valora su sinceridad. Hoy, sin él en el césped, el Spotify Camp Nou le ha hecho sentir que no está solo y que puede tomarse el tiempo que necesite para volver más fuerte.