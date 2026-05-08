El Spotify Camp Nou lucirá mosaico en el clásico

El Barça prepara un mosaico para el Barça-Real Madrid del próximo domingo en el Spotify Camp Nou. Está previsto que el estadio registre un lleno absoluto porque se trata de un duelo entre los dos grandes de la Liga que podría pasar a la historia.

Y es que se trata de la primera vez que los blaugrana pueden proclamarse campeones de forma matemática en un duelo ante su eterno rival. Para ello, le bastaría con un empate, aunque el objetivo, lógicamente, es confirmar su superioridad con una victoria que cerraría dos temporadas extraordinarias en las que el equipo de Flick ha ganado todo lo que podía ganar ante los blancos.

El club trabaja para que el ambiente sea espectacular y, como suele ser habitual en las visitas madridistas, habrá mosaico para recibir a los jugadores. Desde el club aseguran que se ha optado por un diseño clásico en el que lucirán los colores de la entidad, el azul y el grana, y también se formará una ‘senyera’ de fondo amarillo y las cuatro barras rojas.

Aunque en un primer momento desde el Barça no querían confirmarlo al cien por cien, también podrá verse el clásico mensaje “Força Barça” como se puede ver en las últimas imágenes que se han registrado desde dentro del Spotify Camp Nou.

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Esta vez, desde el club blaugrana no se ha optado por una frase que se salga de lo habitual y sigue la línea tradicional por la que se ha apostado en el merchandising oficial del partido en colaboración con Nike, Spotify y Olivia Rodrigo.