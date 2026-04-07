El Spotify Camp Nou es fruta prohibida para el Atlético de Madrid

Las opciones del FC Barcelona en la durísima eliminatoria de Champions League que le espera frente al Atlético de Madrid pasan, en gran medida, por lograr un muy buen resultado este miércoles en el Spotify Camp Nou y viajar al Metropolitano con las máximas garantías posibles. Seguramente, Hansi Flick y el vestuario firmarían los resultados obtenidos esta temporada en feudo azulgrana ante los rojiblancos, sobre todo el 3-0 de la Copa del Rey, mientras que el 3-1 de LaLiga no sería nada malo tampoco. Dos derrotas colchoneras para mantener una 'tradición' que ya lleva dos décadas en vigor.

Y es que para encontrar una victoria del Atlético de Madrid en el Camp Nou hay que remontarse a febrero de 2006, es decir, hace más de 20 años, cuando quedaban casi 6 (fue en diciembre de 2011) para que Diego Simeone tomara las riendas de un banquillo colchonero del que sigue siendo el dueño. Así que el argentino nunca ha ganado al Barça en el recinto ubicado en el barcelonés barrio de Les Corts.

Sí lo hizo la temporada pasada en el 'exilio' de Montjuïc, pero no en el Spotify Camp Nou. La victoria atlética por 1-2 en el Olímpic Lluís Companys (también hubo en la montaña mágica un espectacular 4-4 en la Copa del Rey y un 1-0 con Xavi Hernández de técnico) tuvo un efecto inverso y fue considerada por muchos, además de injusta, un punto de inflexión para el Barça de Hansi Flick, que a partir de ese momento lo empezó a ganar casi todo hasta conquistar los tres títulos domésticos y quedarse a las puertas de la final de la Champions.

Simeone, esta temporada en el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Un precedente muy lejano

Mucho ha llovido desde aquel partido de la 2005-2006, cuando al Atleti lo entrenaba Pepe Murcia, y al Barça, Frank Rijkaard. Por cierto que Simeone había jugado la temporada anterior (en una segunda etapa) con los colchoneros, pero en esa estaba en el Racing de Avellaneda, el último club de su carrera como futbolista y el primero como técnico. El 'niño' Torres (2) y Maxi Rodríguez firmaron los goles de los madrileños, mientras que Henrik Larsson marcó el de un FC Barcelona que acabó conquistando un triplete histórico.

Desde ese día, el Atlético de Madrid ha visitado el Spotify Camp Nou en 25 ocasiones, con un balance demoledor de 18 victorias barcelonistas y 7 empates. El balance goleador tampoco deja indiferente: 57 tantos a favor del Barça y solo 18 para los colchoneros. Se registraron tanteadores tan abultados como un 6-1 en LaLiga 2008-2009 o un 5-0 en la 2011/2012 con hat-trick de Messi. Sin olvidar, claro está, la increíble remontada copera en la 1996-97 y el éxtasis con el 5-4 definitivo del 'macanudo' Juan Antonio Pizzi.