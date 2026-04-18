El Spotify Camp Nou, fortín y motor económico: así triplicará el Barça la oferta VIP

El regreso al Spotify Camp Nou ha sido una excelente noticia para el FC Barcelona en el plano deportivo. El equipo de Hansi Flick ha ganado todos los partidos que ha disputado en el Estadi desde su reapertura salvo uno: la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Un fortín casi inexpugnable que ha ayudado a los blaugranas a firmar unos números históricos, especialmente en la Liga.

Evidentemente, la remodelación del estadio también ha sido una bendición a nivel social –como en casa, en ningún sitio– y económico. Una de las áreas que más se ha beneficiado en este sentido ha sido la de Hospitality. El Barça triplicará su oferta VIP respecto a la que ofrecía en el antiguo Camp Nou y, aunque todavía no se ha alcanzado ese escenario definitivo (la tercera gradería aún no está terminada ni abierta al público), el club dispone cada vez de más espacios para brindar a sus clientes una experiencia ‘premium’ de partido.

'Main Hub' del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich / SPO

Las salas VIP, como el resto del estadio, están entrando en funcionamiento de forma progresiva. En la reapertura contra el Athletic Club el 22 de noviembre de 2025, solo estuvo disponible la del palco. Desde la visita del Sevilla a mediados de marzo de este año, el primer encuentro con la licencia 1C, están operativas la ‘Main Hub’ y la ‘Pitch Club’ de Tribuna (210 personas), la ‘Mini Hub’ de Lateral (300 personas) y una de las grandes novedades del nuevo Camp Nou: las ‘Players Zone’.

Música en directo en un palco VIP del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Una experiencia única

Se trata de dos espacios con capacidad para 420 personas cada uno, separados por el túnel de vestuarios. Los aficionados, por tanto, tienen la oportunidad de ver de cerca a los futbolistas antes de que salten al terreno de juego y también cuando atienden a los medios de comunicación en la zona mixta. Este tipo de experiencias, habituales en la Premier League, permiten a la entidad azulgrana ofrecer un producto exclusivo y muy diferencial, con asientos situados junto a los banquillos.

Aficionados del Barça contemplan a Hansi Flick desde una zona VIP del Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Actualmente, el Barça tiene vendidos unos 2.300 abonos de temporada VIP y, sumando las entradas individuales que se comercializan para cada partido, entre 3.000 y 5.000 seguidores disfrutan del servicio VIP cada vez que rueda el balón en el estadio. Para poder acoger a esta cifra de aficionados, el club dispone de espacios adicionales como el museo, el Palau Blaugrana (cuando no hay partido de alguna sección) y la Sala París, que pueden albergar a unas 800 personas más. Además, también cuenta con el hotel Grand Hyatt Barcelona para compensar las zonas VIP que todavía no están abiertas al público. La idea es que todas las salas estén dentro del Camp Nou cuando finalicen las obras.

El precio de este servicio, como es lógico, no es asequible. Al igual que ocurre con las entradas regulares, depende del rival y de la competición. Los dos próximos partidos del Barça en casa sirven como ejemplo para establecer una referencia aproximada. Contra el Celta, la ‘Players Zone’ está a la venta por 850 euros; para el clásico frente al Real Madrid, en el que además de la rivalidad los de Hansi Flick podrían proclamarse campeones de Liga, por 10.000 euros. Es el espacio más caro después del palco presidencial.

La 'Estació de la jornada', un espacio gastronómico dedicado al rival / Valentí Enrich

Música en directo, servicio de catering y bebidas, puestos gastronómicos de todo tipo (incluido jamón cortado al momento y un espacio dedicado a la cocina típica de la ciudad del rival), fotomatones… La apuesta del Barça por los asientos y palcos VIP del Spotify Camp Nou es total. Se trata de una importante vía de negocio que, especialmente en un contexto de recuperación económica que Joan Laporta quiere completar tras ser reelegido, no se puede desaprovechar. En enero de 2025, hace más de un año, el club emitió un comunicado en el que explicó que prevé generar, junto con los nuevos acuerdos de patrocinio del estadio, alrededor de 120 millones de euros de ingresos anuales.

La joya de la corona

Tal como explicamos en SPORT, la tercera gradería del Estadi no empezará a ocuparse hasta la próxima temporada y el proceso se dividirá en fases. El primer paso incluirá la zona de Lateral y parte del Gol Nord y Gol Sud. La segunda fase permitirá ocupar la zona de Tribuna y lo que reste del Gol Sud, mientras que la tercera etapa será la del Gol Nord. Se completará así todo el aforo, unos 105.000 espectadores, ya que cada fase conlleva también la apertura de los palcos VIP de cada zona.

Un aficionado, desde los asientos de la 'Players Zone', contempla el Spotify Camp Nou / Valentí Enrich

Los anillos situados entre la segunda y la tercera gradería, por lo tanto, se irán poniendo en funcionamiento al mismo ritmo. Las dos principales zonas que quedan por abrir al público, las de los ‘Ring Seats’, serán otra de las novedades más llamativas del estadio en cuanto a la oferta VIP. La idea es que allí se ubiquen dos restaurantes para que la experiencia de visitar el Spotify Camp Nou no quede limitada únicamente a los días de partido.