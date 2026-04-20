Spotify Camp Nou: ¿Qué falta en la tribuna y el lateral?

Las obras del Spotify Camp Nou siguen avanzando a buen ritmo. El pasado 15 de marzo, tras recibir la licencia de Primera Ocupación de la fase 1C, el club azulgrana pudo abrir la primera y también la segunda gradería de la zona de Gol Nord, logrando así completar los dos primeros anillos y que el estadio tenga capacidad para unos 62.000 espectadores.

Una vez completadas las dos primeras graderías, se sigue trabajando en la tercera. Se ha puesto ya todo el hormigón y en los próximos días se procederá a la impermeabilización de las gradas, estando programado que antes de que finalice la presenta temporada empiecen a verse algunos asientos. Además, también se están colocando los pilares que acabarán aguantando la cubierta. Son 46 pilares con un peso de 29 toneladas cada uno.

Las jugadoras del Barça, en el Spotify Camp Nou en la previa de la vuelta de los cuartos de la Champions femenina contra el Real Madrid / X

Sin querer poner fechas exactas, la previsión del FC Barcelona es la de completar todo el aforo del Spotify Camp Nou durante la próxima temporada. Volverá a hacerse por fases. La primera permitirá ocupar la tercera gradería de lateral así como los palcos VIP de la zona, situados entre la segunda y la tercera gradería. También cogerá esa fase alguna parte de los goles. La segunda fase significará abrir la tribuna y el Gol Sud y la tercera el Gol Nord. Ambas, con los correspondientes palcos VIP.

Los palcos VIP, la gran palanca del futuro para el Barça / FCB

Debe acabar la próxima temporada con todas las localidades ocupadas y un aforo de 105.000 espectadores. Será después el momento de colocar la cubierta. Según las estimaciones del club, se tardará unos cuatro meses y medio en colocarse y el Barça deberá jugar algún encuentro fuera del Spotify Camp Nou. El presidente electo, Joan Laporta, explicó que la opción número uno era ampliar el Johan Cruyff, aunque sigue muy presente la opción de volver a Montjuïc.

Cuando se complete la tercera gradería, por cierto, deberán cambiarse algunos asientos tanto de la primera como de la segunda, tanto de tribuna como de lateral. ¿Por qué? Porque en la actualidad falta algo que está contemplado y que aparece en los renders del Spotify Camp Nou. Es el escudo del Barça que se dibujará en el lateral del estadio y el lema Més que un Club que irá en la zona de tribuna. El club decidió no poner los asientos que corresponderán tanto al escudo como el lema para que el escudo del Barça no quedase partido hasta que estuviesen las tres gradas completas. Será cuando se acabe la tercera gradería cuando se podrán poner los asientos que dibujarán el escudo y que ya tienen guardados los responsables de Limak.