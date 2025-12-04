El Spotify Camp Nou, el 'factor X' del Barça que asusta a los rivales

En ningún lugar como en casa. Aunque el hogar todavía no está completo y solo acoge a un 40 por ciento de la capacidad que tendrá al estar terminado, el Spotify Camp Nou ya impone a los rivales. Y asusta. Es hacer fútbol ficción, pero quizás, el Barça no hubiera logrado remontar el martes y firmar una gran victoria ante el Atlético de Madrid si no hubiera contado con el plus que da jugar en el Camp Nou, un escenario con una sonoridad especial, donde la afición empuja en las grandes citas y ha sido testigo de grandísimas victorias. Así fue antes de las obras y así seguirá siendo.

El Barça reafirma su liderato ante el Atlético de Madrid / SPORT

Los datos en el regreso al Spotify Camp Nou son esperanzadores. En tres partidos, los azulgranas han marcado 10 goles y han encajado 2 para un 9 de 9 en Liga. El Athletic Club de Nico Williams se fue claramente goleado por 4-0 en el partido del debut en el nuevo estadio. El Alavés plantó cara y puso las cosas más difíciles, pero los de Hansi Flick lograron imponerse por 3-1. Resultado que se repitió este martes en una de las visitas más exigentes de todo el campeonato, la del Atlético de Madrid. Los del 'Cholo' Simeone, además, venían de 6 victorias consecutivas en la Liga, y encima, se adelantaron en el marcador.

Por instantes, el Spotify Camp Nou fue una caldera. Cuando el Barça más lo necesitó, se creó una muy buena sinergia entre el equipo y la afición. Hubo dos momentos clave: a partir del minuto 20 y hasta el descanso, cuando el Barça se rehizo al gol de Baena y recordó al de la temporada pasada, y cuando, en el tramo final y con 2-1, se preparó para sufrir y amarrar un triunfo que después logró ampliar con la diana final de Ferran Torres. La afición lo celebró junto a los suyos como en las grandes noches.

El Barça doblegó por 3-1 al Atlético de Madrid / Valentí Enrich

Cuando esté totalmente terminado y acoja a 105.000 espectadores, la majestuosidad del Spotify Camp Nou y la resonancia que tendrá por su característica forma ayudarán a ganar muchos puntos. Contra el Atlético de Madrid ya se apreció este factor, con una asistencia de 45.205 espectadores, muy cerca de la capacidad máxima permitida en esta fase 1B.

Prueba de fuego ante el Eintracht

El 'factor Camp Nou' pasará una auténtica prueba de fuego el próximo 9 de diciembre con la visita europea del Eintracht de Frankfurt casi cuatro años después de la 'invasión' de aficionados alemanes en uno de los capítulos más sonrojantes que se recuerdan en la historia del club azulgrana.

Una muy buena oportunidad para quitarse ese mal sabor de boca y que sea el aficionado del Barça el que se deje notar y se convierta en el jugador 'número 12'. Como lo fue frente al Atlético de Madrid.