El Spotify Camp Nou entra en una nueva dimensión

Siguen avanzando las obras en el Spotify Camp Nou. De hecho, podríamos decir que han entrado en una nueva dimensión, pues se ha dado un paso más en la tercera gradería. Cuando las dos primeras graderías están acabadas completamente, aunque algunas cosas sean provisionales, como la zona de prensa o la sala UCO y también la iluminación, los obreros han empezado ya a trabajar en la tercera gradería.

Levantada desde hace meses, se ha empezado ya a trabajar en la grada, a colocar el cemento y los escalones sobre los que después se colocarán los asientos. Entre la segunda y la tercera gradería va el anillo de palcos VIP, una de las grandes novedades del nuevo recinto barcelonista. La tercera gradería es la segunda fase de las obras del Spotify Camp Nou y debería estar acabada al inicio de la próxima temporada, aunque podría retrasarse unos meses, para en el verano de 2027 levantar la cubierta. Cuando la tercera gradería esté totalmente acabada la capacidad del estadio será de 105.000 espectadores.

Mientras eso llega, en el club esperan recibir en las próximas semanas la Licencia de Primera Ocupación para la fase 1A, que permitirá la ocupación de las zonas de Tribuna y Gol Sur de la primera y segunda gradería. Con toda la documentación entregada al Ajuntament de Barcelona, esperaban tenerla para el partido del pasado domingo contra la Real Sociedad, pero el consistorio barcelonés no la concedió exponiendo problemas de seguridad en los accesos.

Desde aquel día, el FC Barcelona trabaja para solucionar estos problemas con la esperanza de poder volver al Spotify Camp Nou el próximo partido de Liga ante el Girona, fijado para el 18 de octubre. Desde el Ajuntament de Barcelona, también son optimistas y no descartan que así sea. Se volvería con 27.000 espectadores, aunque desde el club explican que la zona de lateral ya está acabada y lista para la inspección por parte de la empresa Dekra. Si también recibiese esta zona el visto bueno del Ajuntament, la capacidad aumentaría hasta los 45.000 espectadores.

Que estas tres graderías puedan ser utilizadas es una exigencia de la UEFA para que el Spotify Camp Nou pueda acoger partidos de Champions. Este martes se ha especulado con que el Barça - Olympiakos fijado para el 21 de octubre se dispute en el recinto de Les Corts. Desde el Barça explican que no saben nada, ni si se jugará en Montjuïc, como el partido ante el PSG de mañana, ni si se jugará en el Spotify Camp Nou. De recibir el visto bueno del Ajuntament, el Barça debería negociar con la UEFA una excepción a la normativa que dice que un equipo debe jugar todos sus partidos como local de una fase en el mismo estadio.