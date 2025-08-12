Así está el Spotify Camp Nou a pocos días del inicio de Liga

El Spotify Camp Nou va cogiendo forma. Este viernes arranca la temporada 2025-2026, una campaña que el Barça quiere jugar íntegramente en el templo azulgrana. Pese a que se trabaja para que la vuelta a casa se de para la cuarta jornada de LaLiga contra el Valencia, de momento el club no ha anunciado nada de forma oficial, por lo que solo queda esperar mientras que las obras avanzan sin descanso.

Las visitas de control en la construcción son permanentes y en los últimos días ha trascendido el último informe ECA que debía evaluar el estado de las obras. En este sentido, según informó RAC1, en el test se habrían constatado más de 200 deficiencias. No obstante, fuentes consultadas por SPORT señalaron que en la mayoría de casos son irregularidades habituales en estas revisiones y de fácil resolución.

Pero el tiempo corre y el Barcelona quiere volver abrir el estadio al público después del primer parón de selecciones, en la cuarta jornada de la competición nacional contra el Valencia el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

Además, cabe destacar que en el próximo mes también empieza la Champions y la UEFA obliga que todos los partidos de la primera fase del torneo se disputen en un mismo estadio, por lo que si los de Hansi Flick juegan el primer encuentro en otro escenario que no sea el Camp Nou, deberán jugar allí durante toda la liguilla.

Los avances del Spotify Camp Nou

Poco a poco se van notando, cada vez más, las nuevas instalaciones de Can Barça. Hace unas semanas se colocó el césped definitivo que los azulgranas usarán durante esta temporada y ahora, ya están trazadas las líneas que delimitan el terreno de juego (bandas, áreas y centro del campo).

Además, también se están estableciendo los banquillos y su respectiva zona técnica, con un diseño muy parecido al que había anteriormente. Por otro lado, los asientos VIPS ya están instalados y a la grada de animación cada vez le queda menos para estar lista.

The team benches and technical area at the new Camp Nou are almost ready. They have the same stylish design as before but now with extra comfy seats, built-in cables (likely for USB charging), and a clean, modern look. The left side is set up for Barça’s bench, and the pitch just… pic.twitter.com/xf4gvrWR8V — CampNou Updates Live (@Obras_Camp_nou) August 10, 2025

Pese a que el regreso a casa de momento es aún una incógnita, la semana pasada el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la apertura por fases del campo. El cuarto teniente de alcalde, Jordi Valls, confirmó que a medida que las obras avancen, el Ayuntamiento irá dando la licencia de Primera Ocupación de forma progresiva para poder regresar al nuevo feudo blaugrana.