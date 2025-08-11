El Spotify Camp Nou, con muchos deberes pendientes

Las obras del nuevo Spotify Camp Nou se desarrollan a un ritmo vertiginoso. Aún así, el remodelado estadio azulgrana no llega a tiempo de iniciar la temporada con un aforo aproximado de 60.000 espectadores tal y como había apuntado el presidente Joan Laporta. En el mejor de los casos, la reapertura del coliseum culer llegaría en la cuarta jornada de LaLIga 2025-26, que se celebraría el fin de semana del 13 y 14 se septiembre, con motivo del partido de liga entre el Barça y el Valencia.

A día de hoy todo son deseos, pero aún faltan muchas realidades. La empresa constructora Limak intenta acelerar al máximo las obras que permitan como mínimo habilitar un primer anillo que dé capacidad a unos 27.000 espectadores. Todo un esfuerzo a contrarreloj que debe verse avalado con la llegada in extremis de los permisos administrativos imprescindibles para cumplir con todos los requisitos de seguridad.

Las visitas de control son permanentes y en las últimas horas ha trascendido un nuevo examen emitido por la ECA (Empresa Control Autorizado) que debía evaluar un informe ambiental. Según informa RAC1, el test presentaría diversas anomalías en esta fase de construcción.

La información recogida por la emisora asegura que hace una semana se habrían constatado más de 200 deficiencias en esta primera pase de las obras del Spotify Camp Nou. Fuentes consultadas por SPORT se han limitado a señalar que en la mayoría de casos son irregularidades habituales en estas revisiones y de fácil resolución, aunque en casos puntuales la falta de margen de tiempo sí podría conllevar problemas de calendario.

Estas mismas fuentes matizan que en estos casos lo normal es pautar una segunda inspección en un corto plazo de tiempo para comprobar que se han solventado las deficiencias detectadas inicialmente y, si se cumple con la normativa, dar el visto bueno para expandir la pertinente licencia.

Factor tiempo

El gran problema al que se enfrenta el Barça no es otro que el calendario de competición. Todo debería estar debidamente acreditado y avalado para el fin de semana del 13 y 14 de septiempre. Además, muy probablemente en el transcurso de la próxima semana, será una delegación de la UEFA quien visitará el estado de las obras del Spotify Camp Nou para comprobar de primera mano cómo evoluciona el campo y ratificar si puede estar en condiciones de acoger los partidos de la primera fase de la Champions League.

El último calendario facilitado por el club asegura que todo está previsto que esté en condiciones para albergar competiciones oficiales de todo tipo a mediados de septiembre -Liga y Champions- a expensas de ir creciendo en el volumen de espectadores conforme avanzan las obras.

El deseo y la voluntad de la directiva debe verse respaldados en todo momento por las diferentes licencias que siguen sin expandirse. El propio alcalde Jaume Collboni afirmó recientemente que el Spotify Camp Nou no recibirá un trato de favor y que la seguridad está por encima de todo y de todos.

A todo esto, voluntades al margen, la realidad es que el 21 de agosto es la fecha límite estipulada por la UEFA para que el Barça traslade de forma oficial dónde jugará quiere jugar la primera fase de la Champions League.