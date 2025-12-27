El Spotify Camp Nou da otro paso adelante: imagen espectacular desde el asiento más alto

El Spotify Camp Nou sigue avanzando con la idea de tener su capacidad completa la próxima temporada. El Barça cuenta con un aforo actualmente de 45.000 espectadores, que aumentará de forma inmediata, en principio, para el partido ante el Oviedo del fin de semana del 25 de enero.

El FC Barcelona no vuelve a jugar hasta entonces ante su propia afición. El primer objetivo es alcanzar los 62.000 aficionados correspondientes a los dos primeros anillos del Gol Norte. Para ello, el club requiere de la licencia 1 C, algo que está al caer en las negociaciones con el Ayuntamiento.

Mientras se terminan las obras de este gol, las últimas imágenes aparecidas demuestras que también están trabajando en el tercer anillo. El club quiere jugar la próxima temporada con los 105.000 aficionados que realmente convertirían el Spotify Camp Nou en una fuente de ingresos realmente importante, por no hablar de la atmósfera que se generaría en el estadio.

El último paso será la construcción de la cubierta, que obligará a jugar de nuevo en Montjuïc durante un tiempo, pero la constructora Limak tiene como meta principal que los 105.000 espectadores llenen de nuevo las gradas del Spotify Camp Nou.

Las expectativas son optimistas después de los retrasos iniciales. El FC Barcelona ha podido por fin abrir las puertas de su estadio tanto para la Liga como para la Champions League y el público ha vuelto a disfrutar de ver a su equipo jugar en casa.

Las obras son siempre lentas, pero el ritmo es alentador para pensar que la próxima campaña ya se jugará con el aforo compleeto de los 105.000 espectadores.