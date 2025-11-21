El Spotify Camp Nou celebrará su reestreno con un 'sold out'

El partido entre Barça y Athletic Club será la vuelta a casa para todos los culers, ya que tras más de dos años de exilio en el Estadi Olímpic Lluis Companys de Montjuïc, el conjunto azulgrana volverá a disputar un partido en el Spotify Camp Nou.

En este choque, pese a la polémica en torno al elevado precio de las entradas, se espera un lleno absoluto para recibir al FC Barcelona en un duelo que, incluso, podría servir para devolver a los de Hansi Flick a la primera posición en la tabla de LaLiga de manera provisional.

El Spotify Camp Nou en la actualidad el día del entrenamiento de puertas abiertas / Dani Barbeito

Las entradas disponibles ante el Athletic Club de Bilbao

Para el regreso al templo de todos los azulgranas, la entidad presidida por Joan Laporta destinará 16.000 asientos para la venta de entradas, ya que el resto del aforo hasta completar las 45.401 butacas disponibles con la fase 1B, pues 24.800 son para aquellos socios con pase de temporada y el resto para conceptos como compromisos o billetes a la venta mediante otros intermediarios.

Hasta el momento se ha seguido un sistema de venta escalonada y, a falta de menos de un día para el enfrentamiento entre catalanes y vascos, solo quedan unas 1.000 entradas disponibles, de las cuales la mayor parte se han puesto ya a la disponibilidad de los seguidores que quieran adquirirlas. En la página web barcelonista aparecen disponibles los sectores de 'Esquina 2 Superior', 'Gol 2 Superior', 'Gol 1', 'Lateral 1, 'Lateral 2 Inferior', 'Tribuna 2 Inferior' y 'Tribuna 1, con precios entre los 199 € y los 449 € y un descuento del 20% para socios.

Los precios más baratos para el regreso al Spotify Camp Nou / Marc Gómez / Web FC Barcelona

Desde el club, gracias al ritmo de la venta de billetes, se da por sentado que colgarán el cartel de 'sold out' antes del pitido inicial, por lo que el primer enfrentamiento en el Spotify Camp Nou apunta a llenazo histórico.

Un aforo que irá incrementando

Más allá de que para estos primeros encuentros en feudo blaugrana haya cabida para 45.401 espectadores, se espera recibir la licencia de la fase 1C entre finales de diciembre y enero de 2026, la cual aumentaría el aforo hasta los 62.000 espectadores.

En caso de cumplirse los últimos pronósticos facilitados por la directiva, no sería hasta aproximadamente dentro de un año cuando el estadio pudiera contar con toda su capacidad, que será de 105.000 espectadores, más que los 99.357 de antes de las obras.