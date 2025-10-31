El Spotify Camp Nou aspira a ser la sede de la final de la Champions del 2029

La UEFA ha confirmado que ha recibido declaraciones de interés de 15 federaciones para albergar las finales de 2028 y 2029 de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League y la UEFA Women's Champions League. Las declaraciones de interés no son vinculantes, y las propuestas definitivas deben presentarse junto con los dosieres de candidatura antes del 10 de junio de 2026.

Una de estas candidaturas es la del Barça, que aspira a ser la sede de la final de la Champions League el 2029. El nuevo Spotify Camp Nou puede ser un reclamo muy atractivo ante la otra candidatura para albergar este encuentro como es el mítico estadio de Wembley en Londres.

Obviamente, el Spotify Camp Nou debe estar a pleno rendimiento para mayo del 2029. El próximo viernes se dará el primer paso adelante con el entrenamiento a puertas abiertas como test de la fase 1A para 27.000 espectadores, mientras que la fase 1B está cerca de tener también la licencia correspondiente. Es decir, el Barça ya jugará esta temporada con 45.000 espectadores.

El resto de las obras seguirán su curso, como la construcción de la cubierta, que será una realidad en 2028. Por tanto, la UEFA dispondría de un estadio de cinco estrellas y probablemente el más moderno de Europa para acoger la final de la Champions League en 2029.

Del resto de competiciones, destaca que Múnich es la única candidatura para el 2028 para la final de la Champions League masculina.

El Athletic Club, por su parte, ha vuelto a pedir la final de la final femenina de la Champions League para el 2028. Un nuevo San Mamés de grato recuerdo para el Barça ya que allí alzó el trofeo del 2024.

Esta no sería la primera vez que el Camp Nou acoge la final de la Champions League ya que fue la sede del histórico partido entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en 1999 con la remontada del equipo de Alex Ferguson en el tiempo de descuento.

De cara al 2029, el Barça debería tener un equipo plenamente competitivo con futbolistas como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Fermín, Balde o Joan Garcia todavía mucho más maduros. Disputar esta final en el Spotify Camp Nou sería un sueño para todos ellos.