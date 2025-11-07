Sportitalia: ¡El Milan querría a Lewandowski en enero!

El Milan está buscando delantero centro para el mercado de enero ante sus problemas de gol y el futbolista que desea su técnico, Massimiliano Allegri, es Robert Lewandowski. Según 'Sportitalia', el gran sueño del club italiano es incorporar al polaco aunque ven prácticamente improbable ahora la operación ya que Lewandowski desea terminar su contrato con el Barça y el club blaugrana no tiene margen de maniobra para firmar a un sustituto en el mercado invernal. Otra cosa es lo que pueda suceder a partir de junio.

Los dirigentes del Milan se reunieron con el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, para analizar las posibilidades de firmarlo. O bien en enero o bien cuando expire contrato con el Barça siempre que no renueve contrato. El Milan desea repetir la operación que ha realizado con el veterano Luka Modric y que tan buen rendimiento le está dando esta temporada. Lewandowski sabe ya del deseo del Milan de incorporarle y es una de las opciones que valorará en verano aunque su prioridad es el Barça.

Lewandowski ya ha comunicado al Barça que desea seguir otro año más y está dispuesto a rebajarse el salario e, incluso, a tener un rol más secundario, pero entiende que nada se decidirá hasta que finalice la temporada. El polaco está de acuerdo en esperar al club blaugrana hasta última hora y, si se decide que no siga, comenzará a estudiar propuestas. El objetivo es quedarse otro año más en el fútbol europeo ya que se ve físicamente apto para rendir al máximo nivel.

El Milan no está demasiado satisfecho con el rendimiento de su delantero Santiago Giménez, que solo ha anotado un gol esta temporada y Allegri cree que al equipo le falta capacidad ofensiva para que las cosas funcionen mejor. Van a luchar por Lewandowski, pero a partir de verano. Ahora, es imposible.