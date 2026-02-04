El Sporting prepara el negocio del siglo con Trincao: renovado y no suben la cláusula para venderle

La operación Trincao en el Sporting de Lisboa sigue su curso. El club portugués accedió a comprar el 50 por ciento de los derechos al Barça este mismo verano por 11 millones de euros para retener la totalidad del pase del jugador y hacer negocio en el futuro. Tras dar ese primer paso, el Sporting ha completado ahora la renovación de Trincao hasta el 2030 -antes expiraba en el 2027- por lo que tendrá más fuerza negociadora en el caso de recibir ofertas. Y el club lisboeta ha decidido mantener la cláusula de rescisión de 60 millones de euros, una cifra que puede animar al mercado en los próximos meses porque el rendimiento del futbolista ha sido excelente.

Trincao puede convertirse en un negocio redondo para el Sporting. Y es que el equipo portugués se marcó un camino a medio plazo para conseguir rentabilizar una de las inversiones más altas de su historia. Primero pagaron 1'5 millones por tenerle cedido un año y, luego, desembolsaron 7 millones de euros por el cincuenta por ciento del pase. El Barça, acuciado por los problemas financieros, le ofreció comprar el otro cincuenta por ciento este pasado verano por 11 millones y ahora todo el beneficio que saquen de una futura venta irá íntegramente a sus arcas.

El internacional portugués se ha convertido en una pieza clave para el Sporting y también es fijo con su selección. Ha dado un salto importantísimo en su carrera y sus números son auténticamente de crack. Lleva 10 goles y 12 asistencias en este curso y se ha convertido en el futbolista más decisivo ofensivamente de la Liga portuguesa. La renovación le da tranquilidad tanto a él como a su club, aunque su cláusula es pagable para equipos Premier.

Trincao ya fue seguido por Bayern de Munich y Manchester City durante el pasado curso y el Milan llegó a realizar una oferta para comprarle. El Sporting nunca tuvo intención de darle salida mientras mantenía compartidos los derechos económicos con el Barça, pero ahora las cosas han cambiado. Aprovechó bien la necesidad blaugrana y nadie duda ya que sacarán un beneficio importante con la operación. Además, Trincao está ahora representado por Jorge Mendes, lo que asegura movimiento a corto o medio plazo.

El futbolista portugués ha querido renovar porque está agradecido al Sporting y porque el hecho de no subir la cláusula hace que pueda decidir su futuro con más facilidad. El futbolista tenía claro que deseaba terminar la temporada en Portugal y, tras el Mundial, meditará lo que hace. El Barça ingresó por él 19,5 millones de euros, recuperando prácticamente la inversión realizada, pero la plusvalía quedará claramente para el Sporting.