El Sporting pone precio a la salida de Gyokeres en junio

El Sporting de Lisboa ha tasado ya la salida de Viktor Gyokeres para el próximo mercado de verano. El club portugués, que ha querido retener al futbolista hasta finales de temporada, tendría un pacto verbal con el goleador y su entorno para tasar su venta entre 70 y 75 millones de euros, tal y como informa el diario 'Record'. El Sporting espera negociar una salida ordenada del delantero sueco tras el interés de muchos equipos en ficharle. Manchester United, Bayern y también Barça han preguntado por el futuro del 'nueve', el delantero de moda del fútbol europeo.

Gyokeres podía haber salido en este mercado invernal ya que el United ha apretado mucho en esta operación, pero el jugador ha preferido seguir por este pacto verbal que había llegado con la entidad lisboeta. Además, Gyokeres no acaba de estar convencido del proyecto del Manchester United a pesar de que han fichado a Rúben Amorim como técnico y su relación con el entrenador es especial. Gyokeres no desea equivocarse en su elección y podría priorizar otra Liga que no sea la Premier.

De hecho, 'Record' afirma que el Bayern es ahora el club que más fuerte estaría pujando por el delantero para que haga una pareja letal con Harry Kane a partir de la próxima temporada. El club bávaro va a estar muy activo en el próximo mercado estival y se le ha escapado su gran objetivo, Florian Wirtz, del Bayer Leverkusen. Ya ha habido contactos oficiales tanto con el club como con el jugador pero todavía no hay acuerdo ni mucho menos.

El Barça preguntó por Gyokeres en el mes de noviembre, en un encuentro que mantuvo el director deportivo blaugrana, Deco, con representantes del Sporting. Las relaciones de Deco con el club lisboeta son muy buenas y este verano ya estuvieron a punto de cerrar el traspaso de Vitor Roque hacia el Sporting. Además, el Barça dispone de un cincuenta por ciento de una futura venta de Trincao, un elemento que podría ser clave para rebajar las pretensiones de una salida de Gyokeres en el caso que decida ir al Barça.

En el club blaugrana hay debate sobre la posibilidad de firmar a un delantero ya para el próximo proyecto deportivo. Robert Lewandowski ha rendido a un nivel alto en este inicio de temporada, pero en verano hará 37 años y hay ciertas dudas sobre su rendimiento a futuro. El goleador polaco tiene una cláusula para renovar de forma automática en el caso de que juegue más del sesenta por ciento de los partidos -algo que sucederá en febrero- por lo que, en teoría, continuará en el club blaugrana a no ser que se llegue a un acuerdo entre todas las partes.