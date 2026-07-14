El Sporting de Lisboa, nueva opción para la salida de Bardghji del Barça

El Barça espera solventar la salida de Roony Bardghji antes del inicio del stage de Inglaterra el próximo 28 de julio. No hay prisa, pero el jugador ya sabe de primera mano que no va a tener minutos la presente temporada tras los fichajes de Gordon y Adeyemi, por lo que se la abrirá la puerta a un nuevo destino. Y la idea es que la operación sea vía traspaso. Bardghji y su entorno manejan muchas propuestas y en las últimas horas también se ha sumado el interés del Sporting de Lisboa, club con el que el Barça ha mantenido relaciones muy fluidas desde que Deco llegó a la dirección deportiva blaugrana. El equipo luso va a invertir en la llegada de extremos tras las salidas de Geovany Quenda al Chelsea y Trincao al Al Ahli en dos traspasos que rondarán los 100 millones de euros.

Varios equipos portugueses siguen con atención el futuro de Bardhgji, un futbolista que no ha tenido demasiadas opciones en el Barça, pero que por poryección genera muchísimo interés en el mercado. El Oporto ya preguntó por él, aunque se trataba más de pujar por una cesión, mientras que el Sporting podría invertir en la compra de una parte de los derechos del futbolista tal y como sucedió de forma exitosa con Trincao. El Barça también estuvo cerca de vender a Vitor Roque en su momento, pero el futbolista prefirió regresar a Brasil para jugar con el Palmeiras.

En el caso de Bardghji, el Barça prioriza un traspaso y a ser posible manteniendo un cierto control de futuro sobre el futbolista, por lo que la vía de venta de parte de los derechos o traspaso con opción de recompra encaja en estos planes. El club blaugrana invirtió solo tres millones de euros por su fichaje por lo que sacará un buen beneficio neto que repercutirá en el balance y en el límite salarial de la presente temporada.

Bardghji maneja muchas opciones interesantes en Europa y ha llegado el momento de que tome una decisión crucial para su futuro deportivo. En la Premier hay muchos clubs interesados y en Inglaterra aseguran que el Sunderland podría acabar llevándose al futbolista. El Leeds también está presionando mucho tanto al Barça como a su entorno para intentar llegar a un acuerdo. Y habrá que ver si finalmente, el Olympique de Marsella se lanza a por él tras la venta de Greenwood al fútbol turco.

El internacional sueco tiene claro que debe dar un paso al frente en su carrera. Su ilusión es triunfar en el club blaugrana, pero hoy por hoy no tiene espacio. Su el Barça mantiene control sobre él y acaba triunfando podría regresar en el futuro. En el Barça están convencidos de que seguirá creciendo, pero ahora buscan opciones más experimentadas por los extremos para intentar dar un salto de calidad en Europa.