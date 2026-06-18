El Sporting, cerca de cerrar una plusvalía histórica a costa del Barça con Trincao

El Sporting de Lisboa ya ha decidido el futuro de Trincao. A pesar de que renovó contrato hace pocos meses hasta el 2030, el club lisboeta ha decidido ya vender al futbolista en este mercado de fichajes y ya ha dado luz verde a su entorno para que comiencen las gestiones pertinentes con los equipos interesados. Según 'A Bola', el Sporting tendría asegurado un traspaso de 50 millones de euros y su destino podría estar en la Premier League a pesar de que hay varios equipos de Arabia Saudí dispuestos a igualar las cifras si fueran necesarias. El Sporting cerrará el negocio del siglo con Trincao...a costa del Barça.

El plan del Sporting de Lisboa siempre fue claro y querían rentabilizar su inversión lo antes posible. El club lisboeta acabó pagando un total de 18 millones de euros al Barça, entre su primera cesión y la compra de sus derechos -primero un cincuenta por ciento y el resto el pasado verano- con el objetivo de sacar el máximo rédito económico. Su renovación ya estuvo marcada por la imposición de una cláusula de salida de 60 millones de euros, que ya hacía presagiar su venta inmediata.

En el club lisboeta se sorprendieron de que el Barça aceptase sacarse de encima el 50 por ciento de los derechos de Trincao por solo 11 millones de euros. Fue una operación que el club blaugrana decidió firmar para ampliar su límite salarial y lo hizo con una urgencia que acabará beneficiando a los portugueses. El Barça, además, perdió ya el pasado verano su opción de recompra sobre el extremo portugués renunciando así a cualquier negocio de futuro.

Trincao ya tuvo propuestas interesantes el pasado verano y en el mercado de enero, pero decidió quedarse en el Sporting, capitaneando el proyecto tanto en la Liga portuguesa como en Europa. El futbolista ha decidido ahora que su ciclo en Lisboa ha acabado y se siente preparado para realizar una nueva aventura en un club potente. Ya jugó en la Premier con el Wolvehampton y está abierto a salir ya que se siente mucho más preparado. Priorizaría la Premier antes que Arabia Saudí ya que desea competir al máximo nivel.

Trincao llegó al Barça por indicación del entonces secretario técnico, Ramon Planes, quien montó una operación para llevarse al jugador con mayor proyección de Portugal aprovechando también que debía dar salida a Abel Ruiz, futbolista que no deseaba seguir en el filial. Costó realmente 21 millones de euros, pero llegó al Barça en una época difícil y no pudo triunfar ya que no se le dio la paciencia necesaria. En Portugal ha encontrado estabilidad y el Sporting lo aprovechará en una jugada maestra a nivel de despachos.