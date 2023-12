SPORT vivió una noche muy especial

El Valencia-Barça disputado ayer por la noche en Mestalla se vivió de forma muy especial en la redacción de SPORT gracias a la visita del equipo del ‘Va de Barça’, la retransmisión de los partidos del conjunto blaugrana en ‘Radio Flaixbac’. El auditorio del edificio de Prensa Ibérica en L’Hospitalet reunió a ambas redacciones, cuya colaboración alcanza ya su tercera temporada, durante la narración del duelo entre ches y culés.

Jordi Plans, Marc Frigola, Judit Garcia y Víctor Garcia, por parte del ‘Va de Barça’, e Ivan San Antonio, por parte de SPORT, fueron los encargados de explicar todo lo sucededido en Mestalla, pero no estuvieron solos. Fueron muchísimas las personas que respondieron a la llamada realizada durante la semana previa y disfrutaron del programa en directo desde el auditorio. El programa pudo seguirse también a través del ‘streaming’ emitido en sport.es y flaixbac.cat, además del canal de Twitch de @flaixbacoficial.

Por supuesto, y como manda el libro de estilo no escrito de la retransmisión, no faltó el entretenimiento ni el particular sentido del humor que siempre caracteriza a esta narración. El ‘Va de Barça’, junto a SPORT, ha logrado crear un producto fresco y distinto del resto. La respuesta de los oyentes está siendo espectacular y la prueba es que hubo mucha más demanda de la que el espacio habilitado para la retransmisión podía acoger. Los seguidores del programa agotaron las entradas disponibles y se lo pasaron en grande viviendo el Valencia-Barça de una forma distinta a la habitual, junto al equipo de ‘Radio Flaixbac’ y SPORT. Hubo tiempo también durante el descanso para degustar las pizzas de Telepizza, además de las tortillas de Tort.

Fiesta sin premio

La fiesta no pudo ser completa, aunque por motivos ajenos a la organización. Es decir, por el resultado del encuentro en Mestalla, donde el Barça no pudo pasar del empate después de un partido en el que mereció más, mucho más. Tras la explosión de felicidad por el gol de Joao Félix, llegó el jarro de agua fría con el gol del Valencia.