FÚTBOL INTERNACIONAL
SPORT presenta 'El efecto Messi'
SPORT lanza este jueves un documental sobre el impacto de Messi en el Inter Miami
SPORT presenta el documental 'El efecto Messi', centrado en el astro argentino y el impacto que ha tenido su figura en Miami desde que aterrizó a la MLS procedente del PSG. Más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, la producción explica al detalle cómo Messi trasciende lo deportivo y cómo ha impactado en la economía de su nuevo equipo y en la imagen de la ciudad.
Su influencia se refleja en el rendimiento del equipo, en el aumento de seguidores de este y en la repercusión mediática que ha convertido cada partido del Inter Miami en un evento de alcance internacional.
Intrahistorias, entresijos y reflexiones
En el documental podrás disfrutar de las mejores intrahistorias, entresijos y reflexiones sobre el astro argentino en Estados Unidos de la mano de Joan Vehils, Albert Masnou, Iulene Servent y la gravación de Joan Represa, que tuvieron la oportunidad de vivir desde Miami el fenómeno del ex del FC Barcelona y realizar la entrevista que se publicó en SPORT el pasado mes de noviembre que no dejó indiferente a nadie.
Más allá de Miami, la producción también analiza el futuro próximo de Leo. Tal y como comentó el propio jugador en la entrevista, tiene claro que su prioridad es volver a Barcelona y en el documental se desgranarán los detalles de su retorno a la ciudad.
- El Barça abre la 'vía Cancelo'
- Lesión Mbappé: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Al Barça se le acumulan las ofertas por Roony Bardghji
- El Barça cancela su patrocinio más polémico
- El mensaje de Cannavaro a Puyol en Dubái: '¿Por qué no dices ninguno del Madrid, Carles?
- El plan de Marc Ciria para convencer a Leo Messi
- Optimismo con el Spotify Camp Nou: el Barça proyecta 360 millones de ingresos
- Así está la situación entre Julián Álvarez y el Barça