SPORT presenta 'El efecto Messi'

SPORT presenta el documental 'El efecto Messi', centrado en el astro argentino y el impacto que ha tenido su figura en Miami desde que aterrizó a la MLS procedente del PSG. Más allá de su rendimiento sobre el terreno de juego, la producción explica al detalle cómo Messi trasciende lo deportivo y cómo ha impactado en la economía de su nuevo equipo y en la imagen de la ciudad.

Su influencia se refleja en el rendimiento del equipo, en el aumento de seguidores de este y en la repercusión mediática que ha convertido cada partido del Inter Miami en un evento de alcance internacional.

El efecto Messi / SPORT TV

Intrahistorias, entresijos y reflexiones

En el documental podrás disfrutar de las mejores intrahistorias, entresijos y reflexiones sobre el astro argentino en Estados Unidos de la mano de Joan Vehils, Albert Masnou, Iulene Servent y la gravación de Joan Represa, que tuvieron la oportunidad de vivir desde Miami el fenómeno del ex del FC Barcelona y realizar la entrevista que se publicó en SPORT el pasado mes de noviembre que no dejó indiferente a nadie.

Más allá de Miami, la producción también analiza el futuro próximo de Leo. Tal y como comentó el propio jugador en la entrevista, tiene claro que su prioridad es volver a Barcelona y en el documental se desgranarán los detalles de su retorno a la ciudad.