SPORT, con Flick en la Oktoberfest de la Casa SEAT

Hansi Flick es el gran protagonista de la cena de la Oktoberfest que se celebra este jueves en la Casa SEAT. El entrenador alemán ha sido el padrino del evento, junto a su ayudante, Markus Sorg, para dar inicio a la famosa fiesta teutona en Barcelona.

El director de SPORT, Joan Vehils, ha podido estar con el técnico culé en la famosa Casa SEAT tras la derrota del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain en la fase de Liga de la Champions League.

En el acto, Flick y Sorg han sido los encargados de romper el barril de cerveza, el acto típico para abrir la fiesta en Alemania mientras se grita "O'zapft is" (Ya está abierto, en alemán). Una tradición que data de los años cincuenta y se ha vuelto muy popular.

Además, el entrenador posó junto con su ayudante y Markus Haupt es CEO de SEAT, la marca de coches que es patrocinadora oficial del FC Barcelona. Todo presentado por Bibiana Ballbè, periodista y presentadora catalana.

También se ha vuelto tradición la cena de la Oktoberfest en la Casa SEAT. Evento que se ha repetido en los últimos años a inicios del mes de octubre. El año pasado, los encargados de abrir la fiesta fueron los hermanos austríacos Quetsch Ma Live.