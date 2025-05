Souness: "Jude Bellingham es el ejemplo de lo que no debe hacer Lamine Yamal"

Lamine Yamal ha recibido un consejo de una leyenda del fútbol británico en las horas previas del trascendental Inter-Barça de la Champions 2024/25. Un consejo que lleva implícito una crítica demoledora al mediapunta del Real Madrid Jude Bellingham. Graeme Souness, leyenda del Liverpool como futbolista y como entrenador y que además también jugó y entrenó en otros muchos grandes, ha avisado a la estrella del Barça a través de su columna de opinión en 'Daily Mail' que para seguir creciendo en el Planeta Fútbol a de fijarse en Bellingham... para no hacer lo mismo que él.

"Ver a Bellingham en el Real Madrid últimamente me ha preocupado", escribe en su columna Souness. "Tuvo una primera temporada increíble en España y parecía estar conquistando el mundo, pero ahora tengo el mal presentimiento de que ya no escucha. Ojalá me equivoque, pero esta temporada ha sido una decepción y hay que cuestionar su comportamiento a veces".

El exinternacional escocés recuerda que la estrella del Real Madrid "se metió repetidamente en problemas innecesarios con los árbitros" y considera que "si Bellingham escucha a alguien, sus consejos van en la dirección equivocada. Si ve pasión en su manera de actuar, también se equivoca".

"Lamine, no hagas como Jude"

Pero, sin lugar a dudas, la frase más demoledora para Bellingham y para el madridismo es la siguiente: "Es el ejemplo perfecto de lo que Lamine Yamal debe evitar. Sin duda, estamos viendo el comienzo de un talento muy especial. Con solo 17 años toma decisiones que uno esperaría de jugadores mucho mayores".

La realidad es que la temporada 2024/25 no está siendo para Jude Bellingham tan brillante como la anterior. En su desembarco en el Santiago Bernabéu deslumbró por su rápida adaptación y su capacidad de liderazgo desde la mediapunta, conectando a la perfección con Vinicius y Rodrygo.

Tras tocar el cielo con el doblete de Liga y Champions, Bellingham parece que ha sido de los jugadores que más se han visto perjudicados por la llegada de Kylian Mbappé y su difícil encaje en el sistema de Carlo Ancelotti, combinada con la retirada de Toni Kroos.

Un rendimiento muy inferior

Bellingham se vio desplazado de la posición de mediapunta en muchos partidos e incluso acabó jugando en alguna ocasión de lateral. Su peso específico en el Real Madrid ha sido menor en la faceta ofensiva y en ocasiones se ha visto señalado por su conducta sobre el terreno de juego, tal y como le recordaba Souness.

En esta temporada, Bellingham suma 13 goles y 14 asistencias en 48 partidos con el Real Madrid; en la campaña 2023/24 Jude aportó 23 goles y 13 asistencias en 43 partidos.

Una situación muy diferente a la que vive a día de hoy Lamine Yamal, convertido en el líder ofensivo del Barça sobre el terreno de juego pese a sus 17 años. De ahí que Souness aconseje al delantero del Barça cabeza y prudencia de cara al futuro...