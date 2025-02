El sospechoso de Tebas en la compra de palcos VIP, en el Mobile Congress

El nombre de Ruslan Bilardeanu ha pasado al primer plano blaugrana tras las dudas de LaLiga sobre la operación de venta de palcos VIP que permitió al Barça llegar a la regla del 1-1 del límite salarial. LaLiga, según informó 'El Confidencial' ha denunciado al CSD este negocio al considerar que la empresa que gestiona Bilardeanu, New Era Visionary Group, no tendría la solvencia necesaria y no se ven claros de dónde provienen los fondos aportados. Bilardeanu estará en Barcelona como ponente del Mobile World Congress en una sesión que seguro va a generar muchísima expectación por todo lo que ha rodeado la relación de su empresa con el Barça.

LaLiga ha enviado toda la documentación de la venta de palcos VIP al CSD explicando que New Era Visionary Group fue fundada solo hace unos meses con sede en Dubai y abrió una oficina en Barcelona. Su único cliente es el el club blaugrana y no se le conocen más negocios ni ingresos paralelos supuestamente. El propio Javier Tebas reconoció en una charla en Badajoz que "era una empresa con 3.000 euros de capital social, creada en mayo del año 2024, con un solo contrato de patrocinio con el Barça y que había tenido relación con Dani Alves del 2020 al 2022. Describimos los hechos y pedimos una mayor solvencia".

New Era Visionary Group se dio a conocer firmando un acuerdo hasta el 2030 para converitrse en el operador oficial de telecomunicaciones del Barça. La infraestructura de conectividad 5G en el nou Camp Nou será instalada por el grupo Orange, que se quedó el contrato, y supervisada por la empresa de Bilardeanu. Solo mes y medio después de la firma de este contrato, New Era Visionary Group, con sede en Dubai, adquirió el 70 por ciento de la operación de venta de palcos VIP por un valor de 70 millones de euros. Para formalizar la operación, ingresó unos 27 millones de euros que debían servir para la isncripción de Dani Olmo y Pau Víctor y llegar a la norma del 1-1 del límite salarial. El otro 30 por ciento se lo quedó la empresa qatarí, Forta Advisors, participada por parte de la familia Al Thani, y por quien LaLiga no tiene duda alguna de su solvencia.

Bilardeanu compartirá charla en el Mobile de Barcelona con otros expertos de la conectividad en el mundo de los deportes en un acto que estaría auspiciado por el Barça y en el que, en teoría, no se admitirán preguntas. El club blaugrana, por ahora, no ha querido explicar quienes fueron los inversores de la operación de palcos VIP y ha sido la denuncia de LaLiga la que ha acabado sacando a la luz el nombre de las dos empresas.

En LaLiga quieren aclarar si la empresa en cuestión acabará aportando el resto de capital que se ha comprometido a abonar por los palcos VIP para que no vuelva a ser otra palanca fallida como sucedió con Barça Vision y que tantos problemas ha acabado acarreando en los números del Barça. Tras conocerse el informe de LaLiga, varios clubs de Primera División están apretando para que se aclare todo el asunto antes del próximo mercado de fichajes estival.