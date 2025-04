Las sospechas de Toni Freixa con Tebas por el 'caso Olmo': “Justo a dos días de la resolución del CSD...”

La previa del Atlético de Madrid - FC Barcelona se ha visto marcada por el comunicado de LaLiga para informar que dejaba sin validez la operación de 'fair play' financiero que permitió al club blaugrana inscribir a Pau Victor y Dani Olmo, la ‘palanca’ de los asientos VIP del Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona no ha respondido con ninguna nota oficial, pero sí que lo ha hecho a través de su presidente. Joan Laporta se ha expresado con mucha contundencia en la comida de directivas con la cúpula colchonera encabezada por Enrique Cerezo.

“Que se reactiven polémicas de este tipo no es casualidad, es una intentona más de desestabilizar a nuestro equipo. La sensación es de que como no nos pueden ganar en el campo lo intentan en los despachos. Como presidente del Barça no lo voy a permitir”, ha dicho el máximo mandatario de la entidad culer.

Toni Freixa, exdirectivo y excandidato a la previa del FC Barcelona, también ha querido dar su opinión al respecto a través de las redes sociales. No le ha gustado nada que LaLiga haya emitido un comunicado a escasos días de que se conozca la resolución del CSD.

“El CSD está a punto de resolver el recurso del Barça sobre la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. ¿Y qué hace LaLiga de Javier Tebas? Justamente a dos días de que se conozca la resolución… Juzgad vosotros mismos. Contra todo y contra todos, pero no podrán con nosotros”, ha escrito Freixa en ‘X’.