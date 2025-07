Las sospechas del guardameta alemán

Marc-André ter Stegen decidió publicar el comunicado sobre el tiempo de su lesión no solo por el agravio de sentirse menospreciado por ciertas personas del club ni como un simple acto de defensa personal, sino también como una respuesta directa ante las sospechas de que la junta directiva haya recurrido a la misma estrategia que en su momento utilizó con Frenkie de Jong.

Se sabe que, hace un tiempo, con la intención de presionar a Frenkie para que se marchara, un directivo convocó a varios periodistas en privado —en las oficinas del Barça— para pedirles ayuda en su salida. El objetivo del club no era otro que crear un ambiente propicio para que el holandés, al no sentirse valorado, decidiera marcharse, además de fomentar falsos intereses de otros clubes. Las súplicas de la directiva a los medios fueron claras: las cuentas y la supervivencia económica dependían de la venta de ese jugador. De no lograrlo, se ponía en riesgo toda la estructura financiera de la entidad.

En este nuevo caso, el guardameta alemán cree que parte de la campaña #TerStegenOut fue impulsada desde dentro del propio club. Sospecha que, en las últimas semanas, se ha pedido nuevamente a ciertos periodistas que actúen del mismo modo que con De Jong, esperando, esta vez, salirse con la suya. Sin embargo, ahora no son las cuentas del club las que corren peligro, sino las inscripciones de Joan García y Marcus Rashford.