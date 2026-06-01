Las sospechas del Atlético con el Barça y Bernardo Silva

Las relaciones entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid atraviesan uno de sus momentos más tensos de los últimos años por el conflicto con el interés del Barça por hacerse con los servicios de Julián Álvarez. No obstante, el malestar rojiblanco ya se extiende a otros movimientos del mercado: la irrupción blaugrana en la carrera por Bernardo Silva.

Según informa MARCA, en el Metropolitano existe una creciente sospecha sobre el papel que está jugando el Barça en la operación del internacional portugués. Una desconfianza que llega apenas unos días después de la guerra abierta provocada por el intento blaugrana de fichar a Julián Álvarez.

El Atlético llegó a emitir un durísimo comunicado y varios mensajes públicos denunciando lo que calificó como una "campaña de acoso y derribo" sobre el delantero argentino. Desde el club rojiblanco se habló de "mentiras", "medias verdades" y de una falta de respeto hacia una entidad que considera a Julián intransferible. Incluso recurrieron a la ironía en redes sociales para atacar al Barça y reclamar "respeto y valores".

La polémica aumentó todavía más cuando el Atlético negó haber recibido una oferta azulgrana por el argentino, calificándola de "otra mentira más", mientras desde Barcelona se defendía que sí existió una propuesta formal de 100 millones de euros enviada a los dirigentes colchoneros.

El choque por Bernardo

El portugués era la gran prioridad del Atlético para ocupar el vacío dejado por Antoine Griezmann y las conversaciones con Jorge Mendes estaban muy avanzadas. Sin embargo, la irrupción del Barça ha alterado por completo los planes rojiblancos.

El club blaugrana habría alcanzado ya un acuerdo con Bernardo Silva para las próximas dos temporadas. La operación, no obstante, sigue condicionada a la necesidad de generar espacio en la plantilla y en la masa salarial mediante alguna salida, con nombres como Roony Bardghji o Marc Casadó sobre la mesa.

En el Atlético no terminan de creer que el interés culé sea tan firme. Consideran que Bernardo nunca ha sido una prioridad absoluta para el Barça y recuerdan que la plantilla de Hansi Flick está repleta de centrocampistas. Por ello, siguen trasladando al jugador un mensaje claro: mientras que en el Camp Nou tendría que competir por un puesto, en el Metropolitano llegaría como una de las grandes referencias del proyecto de Diego Simeone.

La sensación en Madrid es que la batalla por Julián ha dejado heridas abiertas. Y ahora, con Bernardo Silva en medio, la tensión entre ambos clubes amenaza con seguir creciendo durante todo el verano.