La sospecha con Ter Stegen: "Su suplencia no es por razones deportivas"

El regreso de Marc-André Ter Stegen a una convocatoria fue una de las grandes noticias del duelo de Champions entre el Barça y el Eintracht de Frankfurt. El portero alemán fue ovacionado cuando salió al terreno de juego y su presencia sobre el césped conllevó muchos comentarios de los medios de comunicación presentes en el Camp Nou. Uno de ellos fue el del exjugador Cristoph Kramer, quien lanzó algunas sospechas de lo que estaba sucediendo: "Cuando vemos cómo Ter Stegen juega los balones sobre el césped, el hecho de que no juegue no puede ser por su rendimiento. El portero que tienen ahora obviamente también lo está haciendo bien, pero Ter Stegen es simplemente un portero inhumanamente bueno. Su suplencia no puede deberse a cuestiones deportivas", indicó a 'Prime'.

Kramer incidió en que el alemán es un portero de talla mundial y que es una lástima que esté en esta situación por motivos que no son deportivos: "Algo debió pasar y es algo sobre lo que no queremos especular. Hemos oído esto y aquello... Y queda claro que algo debió fallar. La gente del sur de Europa tiene un agudo sentido de si has aportado algo al club o no. Y él siempre se comportó correctamente con el club por lo que tampoco se entiende".

De hecho, Kramer resaltó que el público del Barça y también los alemanes desplazados al Camp Nou para apoyar al Eintracht aplaudieron a Ter Stegen durante el calentemiento: "Siempre es interesante ver cómo reacciona el público y debo decir que la forma en que lo recibieron aquí en el césped demuestra que, definitivamente, lo apoyan".

La situación de Ter Stegen no ha variado y, a pesar de estar recuperado, el entrenador Hansi Flick ha dejado claro que Joan Garcia es y seguirá siendo el portero titular. Ahora se inicia el mercado de enero y el portero alemán podría pedir salir si le llega una buena propuesta deportiva y económica, pero no queda nada claro lo que puede suceder. Todos los escenarios están abiertos y la próxima semana podría debutar en partido de Copa, si Flick le da la titularidad por delante de Szczcesny ya que parece que Joan Garcia solo jugará en Liga y Champions. Sería un buen partido para que el alemán se mostrase al mercado.