COPA DEL REY

Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo

Sigue en vivo el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y la Copa de la Reina de la temporada 2025/26

Sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina 2025/26

Sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina 2025/26 / RFEF

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Sigue aquí en SPORT el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey con Barça, Atlético, Athletic Club y Real Sociedad, y el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina con la participación de Barça, Levante Badalona, Atlético y Costa Adeje Tenerife.

