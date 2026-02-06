En directo
COPA DEL REY
Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
Sigue en vivo el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y la Copa de la Reina de la temporada 2025/26
Sigue aquí en SPORT el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey con Barça, Atlético, Athletic Club y Real Sociedad, y el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina con la participación de Barça, Levante Badalona, Atlético y Costa Adeje Tenerife.
En el caso de la Copa de la Reina, la estadística se la lleva el Atlético de Madrid. Cuatro apariciones consecutivas en semifinales, dos de las cuales llegaron a la final y en una se proclamaron campeonas (22/23)
Atlético de Madrid y Real Sociedad son los únicos equipos que han llegado a las semifinales de la Copa del Rey de forma consecutiva los últimos tres años. Sin embargo, ninguno de los dos ha logrado superar la ronda para acceder a la final.
En cuanto a la Copa del Rey, un solo cambio. Athletic Club ocupa el puesto del Real Madrid (eliminado en ocatvos), mientras que repiten presencia FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad.
Dos cambios respecto a los equipos que disputaron las semifinales de la Copa de la Reina 24/25. Reptien FC Barcelona y Atlético de Madrid, mientras que Levante Badalona y Costa Adeje Tenerife reemplazan al Real Madrid (eliminado en cuartos) y al Granada FC (eliminado en octavos).
Por lo que se refiere a la Copa del Rey, los competidores en estas semifinales son FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad.
Los partidos de ida se disputarán entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que los choques de vuelta se jugarán entre el 3 y el 4 de marzo.
En principio, la fecha de la gran final está por confirmar aunque está prevista para el 18 de abril. Sí que es segura la sede: el estadio La Cartuja de Sevilla.
El formato del sorteo será absolutamente puro. En el caso de la Copa de la Reina, los equipos que entran en el sorteo serán FC Barcelona, Levante Badalona, Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife.
Los duelos de ida de estas semifinales están previstos para ser disputados entre el 10 y el 12 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se programarán entre el 17 y el 19 de marzo.
La final está previsto que se dispute el sábado 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas.
La Federación ha decidido concentrar el mismo día el sorteo de los emparejamientos de las semifinales de ambas competiciones. Una ronda que será la única de ambas competiciones que se celebre a doble partido.
¡Hola a todos! Jornada grande en La Ciudad del Fútbol de las Rozas, la sede de la RFEF, que acogerá el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola y la Copa del Rey Mapfre a partir de las 13.00 horas de este viernes 6 de febrero.
