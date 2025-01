Un sorteo con morbo

El 29 de enero de 2025 será recordado como lo más parecido a una noche electoral en formato futbolístico. Se disputó la octava y última jornada de la Fase liga de la Champions League con emoción hasta el último minuto para discernir los equipos que estarán en los octavos de final de esta competición. Algunos de ellos, previa disputa de un 'play off' de acceso y otros sin la necesidad de pagar este peaje para alcanzar la primera ronda eliminatoria.

Los ocho primeros clubes ya esperan rival para los octavos de final, el FC Barcelona entre ellos, después de amarrar la segunda posición de la clasificación. Del 9º al 24º disputarán un 'play off' a ida y vuelta para determinar los otros ocho rivales que acceden a dicha ronda, donde se encuentra el Real Madrid. El conjunto blanco cerró su participación en la Fase liga en 11ª posición y su rival en la ronda premilinar será el Manchester City de Pep Guardiola o el Celtic de Glasgow: la ida la disputará el 11-12 de febrero y la vuelta el 18-19 en el Santiago Bernabéu.

Este se dará a conocer el viernes a partir de las 12:00 horas en el sorteo que se llevará a cabo en Nyom. Dos rivales de potenciales antagónicos y que la fortuna deparará si los de Ancelotti juegan al 'modo difícil' o, si por el contrario, les toca hacerlo en el 'modo fácil'. Los citizen se colaron entre los 24 primeros sobre la bocina y con remontada incluida al Brujas (3-1), mientras que el Celtic cayó en Birmingham contra el Aston Villa (4-2).

Los posibles cruces en la eliminatoria de play-off / Marc Creus

En el sorteo del viernes tan solo se darán a conocer los emparejamientos del 'play off', pero no será hasta el 21 de febrero cuando se configure el camino completo hasta la final. Es decir, este viernes, el Real Madrid sabrá si le toca el Manchester City o el Celtic, pero aún no el rival concreto de los octavos de final en el caso de superar esta primera ronda, que en su caso será el Atlético de Madrid o el Bayer Leverkusen.

¿Y el Barça?

Los blaugranas tienen, prácticamente, todo el mes de febrero para desconectar de la Champions League. Es uno de los 'premios' por haber realizado un brillante Fase liga en este nuevo formato de la competición europea. En tres semanas sabrá si es PSG, Benfica, Mónaco o Brest el rival en octavos de final, cuya eliminatoria se disputará el 4-5 de marzo fuera y el 11-12 del mismo mes en Montjuïc.

En unos hipotéticos cuartos de final, el rival saldría entre Brujas, Sporting de Portugal, Borussia Dortmund, Atalanta -que deberán superar el 'play off' previo-, Aston Villa o Lille -ya clasificados directamente para octavos-. El de febrero será el segundo y único sorteo de los que restan, puesto que ya se trazará todo el camino hasta la final. Cabe recordar que, por haber quedado segundo, los culés no se podrían medir al Liverpool hasta la final de Múnich y un posible clásico podría llegar en las semifinales. Pero hasta entonces queda mucha tela por cortar. Los primeros deberes, hechos. Y con nota.