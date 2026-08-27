FC BARCELONA
Del sorteo en Mónaco a la final de Madrid: la Champions, el gran sueño del Barça, se pone en marcha
El sorteo de la fase Liga de la competición, en el que se deciden los ocho rivales de cada club, abre oficialmente el curso europeo en el Forum Grimaldi de Mónaco
Cuando hace prácticamente un mes el Barça informaba oficialmente de la cesión de Ter Stegen al Ajax, se cerró simbólicamente una etapa: el portero alemán era el único superviviente de la última plantilla del Barça que había conquistado la Champions, en junio de 2015.
Ya no quedan, por tanto, jugadores que hayan conquistado con el Barça la Champions League, el gran torneo que este jueves arranca no en forma de partidos, sino de sorteo de la fase de Liga, bajo el nuevo formato que cumple este año su tercera edición.
Lo hace en el Forum Grimaldi de Mónaco, escenario habitual para la apertura del curso europeo: ya no hay bolas -ni calientes ni frías- ni papelitos, sino un complejo sistema informático que dicta los emparejamientos. Sí que hay, obviamente, bombos para repartir a los cabezas de serie de la clase de media y de los recién llegados a la competición. El sorteo arrancará a las 18 horas.
Los 36 equipos jugarán una macro Liga que determinará quién accede a las eliminatorias: cabe recordar que los ocho primeros se clasifican directamente para octavos, mientras que los clasificados entre el puesto 9º y el 24º jugarán un play off: de ellos, ocho seguirán adelante para dar forma a los octavos.
Los equipos clasificados entre el 25º y el 36º quedan ya fuera de la competición.
Límites del sorteo
Para el sorteo se forman cuatro bombos, de nueve equipos cada uno: cada equipo se medirá a dos rivales de cada bombo (incluido el suyo propio). Todos los equipos juegan un total de ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera. En la fase Liga no hay enfrentamientos entre equipos del mismo país.
También se limita el número de partidos ante equipos de un mismo país: por ejemplo, el Barça jugaría como mucho ante dos rivales ingleses.
Existe otro factor corrector introducido este año por UEFA: un mismo enfrentamiento no puede repetirse durante tres temporadas consecutivas con el mismo equipo ejerciendo como local.
El calendario exacto deberá esperar
Los ocho rivales se conocerán este jueves, pero el calendario exacto no necesariamente: UEFA ha anunciado que las fechas y horarios se comunicarán como máximo el sábado 29 de agosto.
Otro detalle importante tiene que ver con la lista de jugadores: las listas A de futbolistas inscritos para la fase Liga, un máximo de 25, deberán entregarse a UEFA antes de las 23.59 horas del 2 de septiembre, apenas seis días después del sorteo (la Champions arranca el 8 de septiembre).
La lista B, pensada para los jugadores jóvenes, es mucho más flexible: en ella podrán entrar los futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2005, sin límite de jugadores, siempre y cuando lleven dos años ininterrumpidos vinculado a su club. Y pueden ser inscritos el día anterior al partido.
El último paso
Para el Barça, el arranque de la Champions supone una actualización del gran reto que el equipo se ha impuesto en las últimas temporadas, especialmente desde la llegada de Flick al banquillo.
El alemán, que ya conquistó el título con el Bayern, estuvo a punto de alcanzar la final hace dos temporadas, cuando el Barça cayó en 'semis' ante el Inter: aquella eliminatoria sirvió para demostrar que el Barça había vuelto al primer plano europeo.
Pero faltó el último paso, el que el Barça espera dar esta temporada. Alicientes no faltan -en junio de 2027 se cumplirán ya doce años desde el último título-, pero para darle más picante a la cuestión, conviene recordar que la final se jugará en Madrid, concretamente en el estadio Metropolitano, el sábado 5 de junio de 2027.
Imposible no recordar que la última final que se jugó en el estadio del Atlético fue la de 2019, cuando el Liverpool se impuso al Tottenham: esa final la tuvo muy cerca el Barça, que pinchó de mala manera en Anfield y se dejó remontar el 3-0 de la ida.
Tres en el primer bombo
Pese a que ningún club español ha logrado alzarse con un título europeo en las dos últimas temporadas, LaLiga cuela en el primer bombo a tres de sus equipos: Barça, Real Madrid y Atlético encaran el sorteo desde el bombo de los cabezas de serie. En el caso del Atlético, por poco, ya que su coeficiente es el peor de los nueve 'elegidos'.
El Betis parte del bombo 2 y el Villarreal lo hará desde el bombo 3: aunque el equipo andaluz quedó peor clasificado en la pasada Liga (quinto), su mejor coeficiente UEFA le permite entrar en un bombo teóricamente mejor que el del Villarreal, tercero en la última Liga.
El vigente campeón, el PSG, es el gran 'coco' del primer bombo: ganador de las dos últimas Champions, no es el equipo con mejor coeficiente, pero en las dos últimas temporadas -las del nuevo formato- ha demostrado que se puede conquistar la Champions sin necesidad de acabar la fase liga entre los ocho primeros: el año pasado fue undécimo y el anterior, 15º. En ambas ocasiones acabó siendo campeón.
El segundo bombo también presenta rivales de alto nivel, como el vigente campeón de la Europa League, el Aston Villa, o el Manchester United, que regresa a la Champions tras dos años de ausencia. El Dortmund, la Roma o el Sporting de Portugal también serán rivales complicados.
En el tercero aparece el subcampeón de la Liga italiana, el Nápoles, como rival a priori más complicado. Ni Milan ni Juventus han entrado en la Champions.
Sí lo hizo el Como de Cesc Fàbregas, que se estrena en la competición. También debuta el sorprendente Sabah de Bakú: fundado en 2017, acaba de alcanzar por primera vez la fase liga con menos de nueve años de existencia. Empezó a competir el 7 de julio, contra The New Saints, por lo que ha logrado pasar todas las rondas de clasificación.
Los bombos del sorteo y las fechas de la competición:
Equipo - País - Coeficiente UEFA
BOMBO 1
PSG - Francia - 132.000
Bayern Múnich - Alemania - 147.500
Real Madrid - España - 144.500
Liverpool - Inglaterra - 130.000
Inter - Italia - 127.000
Manchester City - Inglaterra - 125.500
Arsenal - Inglaterra - 119.000
Barcelona - España - 113.250
Atlético de Madrid - España - 104.750
BOMBO 2
Borussia Dortmund - Alemania - 100.750
Roma - Italia - 97.750
Sporting CP - Portugal - 84.000
Aston Villa - Inglaterra - 83.000
Porto - Portugal - 80.750
Manchester United - Inglaterra - 76.500
Club Brugge - Bélgica - 75.250
Real Betis - España - 74.500
PSV Eindhoven - Países Bajos - 71.250
BOMBO 3
Feyenoord - Países Bajos - 71.000
Lille - Francia - 68.750
Bodo/Glimt - Noruega - 64.000 puntos
Nápoles - Italia - 63.000
RB Leipzig - Alemania - 61.000
Villarreal - España - 59.000
Shakhtar Donetsk - Ucrania - 56.250
Galatasaray - Turquía - 53.500
Fenerbahçe - Turquía - 57.750
BOMBO 4
Slavia Praga - República Checa - 44.000
Slovan Bratislava - Eslovaquia - 36.000
Stuttgart - Alemania - 27.500
AEK Atenas - Grecia - 24.000
LASK - Austria - 21.000
Como - Italia - 19.989
Lens - Francia - 16.699
Viking - Noruega - 8.247
Sabah - Azerbaiyán - 6.000
FECHAS DE LA COMPETICIÓN
Fase Liga:
Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026
Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026
Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026
Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026
Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026
Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026
Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027
Jornada 8: 27 de enero de 2027
La última jornada se disputa íntegramente el miércoles 27 de enero, con los 18 partidos simultáneos.
Eliminatorias
Play-off de acceso a octavos:
Ida: 16 y 17 de febrero de 2027
Vuelta: 23 y 24 de febrero de 2027
Octavos de final:
Ida: 9 y 10 de marzo de 2027
Vuelta: 16 y 17 de marzo de 2027
Cuartos de final:
Ida: 6 y 7 de abril de 2027
Vuelta: 13 y 14 de abril de 2027
Semifinales:
Ida: 27 y 28 de abril de 2027
Vuelta: 4 y 5 de mayo de 2027.
Final
Sábado 5 de junio de 2027
Estadio Metropolitano, Madrid.
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