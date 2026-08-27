Del sorteo en Mónaco a la final de Madrid: la Champions, el gran sueño del Barça, se pone en marcha

Cuando hace prácticamente un mes el Barça informaba oficialmente de la cesión de Ter Stegen al Ajax, se cerró simbólicamente una etapa: el portero alemán era el único superviviente de la última plantilla del Barça que había conquistado la Champions, en junio de 2015.

Ya no quedan, por tanto, jugadores que hayan conquistado con el Barça la Champions League, el gran torneo que este jueves arranca no en forma de partidos, sino de sorteo de la fase de Liga, bajo el nuevo formato que cumple este año su tercera edición.

Lo hace en el Forum Grimaldi de Mónaco, escenario habitual para la apertura del curso europeo: ya no hay bolas -ni calientes ni frías- ni papelitos, sino un complejo sistema informático que dicta los emparejamientos. Sí que hay, obviamente, bombos para repartir a los cabezas de serie de la clase de media y de los recién llegados a la competición. El sorteo arrancará a las 18 horas.

Los 36 equipos jugarán una macro Liga que determinará quién accede a las eliminatorias: cabe recordar que los ocho primeros se clasifican directamente para octavos, mientras que los clasificados entre el puesto 9º y el 24º jugarán un play off: de ellos, ocho seguirán adelante para dar forma a los octavos.

Los equipos clasificados entre el 25º y el 36º quedan ya fuera de la competición.

El Barça conquistó su última Champions en 2015 / JAVI FERRANDIZ

Límites del sorteo

Para el sorteo se forman cuatro bombos, de nueve equipos cada uno: cada equipo se medirá a dos rivales de cada bombo (incluido el suyo propio). Todos los equipos juegan un total de ocho partidos, cuatro en casa y cuatro fuera. En la fase Liga no hay enfrentamientos entre equipos del mismo país.

También se limita el número de partidos ante equipos de un mismo país: por ejemplo, el Barça jugaría como mucho ante dos rivales ingleses.

Existe otro factor corrector introducido este año por UEFA: un mismo enfrentamiento no puede repetirse durante tres temporadas consecutivas con el mismo equipo ejerciendo como local.

El calendario exacto deberá esperar

Los ocho rivales se conocerán este jueves, pero el calendario exacto no necesariamente: UEFA ha anunciado que las fechas y horarios se comunicarán como máximo el sábado 29 de agosto.

Otro detalle importante tiene que ver con la lista de jugadores: las listas A de futbolistas inscritos para la fase Liga, un máximo de 25, deberán entregarse a UEFA antes de las 23.59 horas del 2 de septiembre, apenas seis días después del sorteo (la Champions arranca el 8 de septiembre).

La lista B, pensada para los jugadores jóvenes, es mucho más flexible: en ella podrán entrar los futbolistas nacidos después del 1 de enero de 2005, sin límite de jugadores, siempre y cuando lleven dos años ininterrumpidos vinculado a su club. Y pueden ser inscritos el día anterior al partido.

adidas presentó sus balones para la Champions / adidas - UEFA

El último paso

Para el Barça, el arranque de la Champions supone una actualización del gran reto que el equipo se ha impuesto en las últimas temporadas, especialmente desde la llegada de Flick al banquillo.

El alemán, que ya conquistó el título con el Bayern, estuvo a punto de alcanzar la final hace dos temporadas, cuando el Barça cayó en 'semis' ante el Inter: aquella eliminatoria sirvió para demostrar que el Barça había vuelto al primer plano europeo.

Pero faltó el último paso, el que el Barça espera dar esta temporada. Alicientes no faltan -en junio de 2027 se cumplirán ya doce años desde el último título-, pero para darle más picante a la cuestión, conviene recordar que la final se jugará en Madrid, concretamente en el estadio Metropolitano, el sábado 5 de junio de 2027.

Imposible no recordar que la última final que se jugó en el estadio del Atlético fue la de 2019, cuando el Liverpool se impuso al Tottenham: esa final la tuvo muy cerca el Barça, que pinchó de mala manera en Anfield y se dejó remontar el 3-0 de la ida.

El PSG afronta el sorteo de la Champions League 2026/27 como vigente campeón / Europa Press

Tres en el primer bombo

Pese a que ningún club español ha logrado alzarse con un título europeo en las dos últimas temporadas, LaLiga cuela en el primer bombo a tres de sus equipos: Barça, Real Madrid y Atlético encaran el sorteo desde el bombo de los cabezas de serie. En el caso del Atlético, por poco, ya que su coeficiente es el peor de los nueve 'elegidos'.

El Betis parte del bombo 2 y el Villarreal lo hará desde el bombo 3: aunque el equipo andaluz quedó peor clasificado en la pasada Liga (quinto), su mejor coeficiente UEFA le permite entrar en un bombo teóricamente mejor que el del Villarreal, tercero en la última Liga.

El vigente campeón, el PSG, es el gran 'coco' del primer bombo: ganador de las dos últimas Champions, no es el equipo con mejor coeficiente, pero en las dos últimas temporadas -las del nuevo formato- ha demostrado que se puede conquistar la Champions sin necesidad de acabar la fase liga entre los ocho primeros: el año pasado fue undécimo y el anterior, 15º. En ambas ocasiones acabó siendo campeón.

Marquinhos, con la Champions League ganada por el PSG en Budapest / AFP7 vía Europa Press

El segundo bombo también presenta rivales de alto nivel, como el vigente campeón de la Europa League, el Aston Villa, o el Manchester United, que regresa a la Champions tras dos años de ausencia. El Dortmund, la Roma o el Sporting de Portugal también serán rivales complicados.

En el tercero aparece el subcampeón de la Liga italiana, el Nápoles, como rival a priori más complicado. Ni Milan ni Juventus han entrado en la Champions.

Cesc Fàbregas debuta en la Champions con el Como / -

Sí lo hizo el Como de Cesc Fàbregas, que se estrena en la competición. También debuta el sorprendente Sabah de Bakú: fundado en 2017, acaba de alcanzar por primera vez la fase liga con menos de nueve años de existencia. Empezó a competir el 7 de julio, contra The New Saints, por lo que ha logrado pasar todas las rondas de clasificación.

Los bombos del sorteo y las fechas de la competición:

Equipo - País - Coeficiente UEFA

BOMBO 1

PSG - Francia - 132.000

Bayern Múnich - Alemania - 147.500

Real Madrid - España - 144.500

Liverpool - Inglaterra - 130.000

Inter - Italia - 127.000

Manchester City - Inglaterra - 125.500

Arsenal - Inglaterra - 119.000

Barcelona - España - 113.250

Atlético de Madrid - España - 104.750

BOMBO 2

Borussia Dortmund - Alemania - 100.750

Roma - Italia - 97.750

Sporting CP - Portugal - 84.000

Aston Villa - Inglaterra - 83.000

Porto - Portugal - 80.750

Manchester United - Inglaterra - 76.500

Club Brugge - Bélgica - 75.250

Real Betis - España - 74.500

PSV Eindhoven - Países Bajos - 71.250

BOMBO 3

Feyenoord - Países Bajos - 71.000

Lille - Francia - 68.750

Bodo/Glimt - Noruega - 64.000 puntos

Nápoles - Italia - 63.000

RB Leipzig - Alemania - 61.000

Villarreal - España - 59.000

Shakhtar Donetsk - Ucrania - 56.250

Galatasaray - Turquía - 53.500

Fenerbahçe - Turquía - 57.750

BOMBO 4

Slavia Praga - República Checa - 44.000

Slovan Bratislava - Eslovaquia - 36.000

Stuttgart - Alemania - 27.500

AEK Atenas - Grecia - 24.000

LASK - Austria - 21.000

Como - Italia - 19.989

Lens - Francia - 16.699

Viking - Noruega - 8.247

Sabah - Azerbaiyán - 6.000

FECHAS DE LA COMPETICIÓN

Fase Liga:

Jornada 1: 8, 9 y 10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13 y 14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20 y 21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3 y 4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24 y 25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8 y 9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19 y 20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027

La última jornada se disputa íntegramente el miércoles 27 de enero, con los 18 partidos simultáneos.

Eliminatorias

Play-off de acceso a octavos:

Ida: 16 y 17 de febrero de 2027

Vuelta: 23 y 24 de febrero de 2027

Octavos de final:

Ida: 9 y 10 de marzo de 2027

Vuelta: 16 y 17 de marzo de 2027

Cuartos de final:

Ida: 6 y 7 de abril de 2027

Vuelta: 13 y 14 de abril de 2027

Semifinales:

Ida: 27 y 28 de abril de 2027

Vuelta: 4 y 5 de mayo de 2027.

Final

Sábado 5 de junio de 2027

Estadio Metropolitano, Madrid.