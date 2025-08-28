En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Sorteo de la fase liga de la Champions League, en directo hoy: partidos y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
Los equipos conocerán sus ocho rivales en el sorteo de Mónaco a partir de las 18:00h
Última hora del sorteo y los emparejamientos de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid hoy en directo de la fase liga de la Champions League.
¿Cómo funciona el sorteo?
Cada equipo deberá enfrentarse a dos de cada bombo; un partido fuera y uno en casa. Para un total de ocho partidos ante ocho rivales diferentes. No se pueden enfrentar dos equipos del mismo país. Además solo té puedes enfrentar a dos equipos del mismo país. Por ejemplo: el Barça no podría jugar ante el Madrid y no podría tocarle Liverpool, Chelsea y Newcastle (solo dos).
Del primero al octavo se clasificarán directamente para los octavos de final, del noveno al vigesimocuarto jugarán una ronda de play-offs y los restantes quedarán eliminados.
Así están los bombos
¿Horario y dónde ver el sorteo?
El sorteo arrancará a las 18:00H en el Grimaldi Forum de Mónaco y se podrá ver en directo a través de Movistar Liga de Campeones. En SPORT podrás seguir toda la previa, el directo y las reacciones inmediatas a saber los rivales del FC Barcelona y los otros equipos.
¡Buenos días!
¡Hola, buenos días! Día importante para el mundo del fútbol, hoy se sortearán los rivales de la fase de liga de la Champions League. El Barça, Real Madrid, Atlético, PSG... todos muy atentos
