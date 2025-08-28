Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo de la fase liga de la Champions League, en directo hoy: partidos y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético

Los equipos conocerán sus ocho rivales en el sorteo de Mónaco a partir de las 18:00h

El trofeo más deseado, el de la Champions League

El trofeo más deseado, el de la Champions League / EFE

Toni Munar

Última hora del sorteo y los emparejamientos de FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid hoy en directo de la fase liga de la Champions League.

