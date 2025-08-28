Sorteo de la fase liga de la Champions League, en directo hoy: partidos y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético

¿Cómo funciona el sorteo?

Cada equipo deberá enfrentarse a dos de cada bombo; un partido fuera y uno en casa. Para un total de ocho partidos ante ocho rivales diferentes. No se pueden enfrentar dos equipos del mismo país. Además solo té puedes enfrentar a dos equipos del mismo país. Por ejemplo: el Barça no podría jugar ante el Madrid y no podría tocarle Liverpool, Chelsea y Newcastle (solo dos).

Del primero al octavo se clasificarán directamente para los octavos de final, del noveno al vigesimocuarto jugarán una ronda de play-offs y los restantes quedarán eliminados.