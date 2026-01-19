Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de cuartos de final y todos los emparejamientos, en vivo

El FC Barcelona conocerá este lunes 19 de enero a partir de las 13.00 horas (CET) a su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26. Con el Real Madrid eliminado, el conjunto blaugrana puede ser emparejado con los siguientes equipos: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Real Betis, Valencia y Albacete Balompié. Sigue el sorteo en directo hoy en SPORT.

Se rinde un minuto de silencio en homenaje a las víctimas por el accidente ferroviario en Adamuz.

Aparece Saúl Ramos. En breve arranca el sorteo.

El sorteo puede dejarnos varios 'bombazos', como un posible Barça-Atlético o un derbi vasco entre Athletic Club y Real Sociedad.

Por lo que hace a los entrenadores, cuatro de ellos han alzado la Copa del Rey: Simeone, Pellegrini, Valverde y Flick.

Seis de los ocho clubes que continúan en competición han ganado alguna vez la Copa del Rey. No se han estrenado Alavés y Albacete.

Los cuartos de final, todavía a partido único, tendrán lugar el 3, 4 y 5 de febrero.

Los clubes de Segunda han dado la cara en esta edición de la Copa. Más allá del 'Albacetazo', la Cultural llevó al Athletic a la prórroga, mientras que Dépor y Racing compitieron de tú a tú contra Atlético y Barça, respectivamente.

Habrá un equipo de Primera que viaje al estadio Carlos Belmonte. Los seis restantes se medirán entre sí en campo del primero que salga en el sorteo.

El 'Queso mecánico', único equipo de Segunda con vida tras dar la campanada contra el Real Madrid, jugará su encuentro de cuartos en casa. Es el único condicionante del sorteo.