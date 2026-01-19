Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COPA DEL REY

Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de cuartos de final y todos los emparejamientos, en vivo

Sigue en directo hoy en SPORT el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26

Mario Roldán

Mario Roldán

El FC Barcelona conocerá este lunes 19 de enero a partir de las 13.00 horas (CET) a su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey 2025/26. Con el Real Madrid eliminado, el conjunto blaugrana puede ser emparejado con los siguientes equipos: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés, Real Betis, Valencia y Albacete Balompié. Sigue el sorteo en directo hoy en SPORT.

