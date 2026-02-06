En Directo
COPA DEL REY
Sorteo Copa del Rey y Copa de la Reina, en directo: cruces de semifinales, fechas y rivales del Barça, hoy en vivo
Sigue en vivo el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey y la Copa de la Reina de la temporada 2025/26
Sigue aquí en SPORT el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey con Barça, Atlético, Athletic Club y Real Sociedad, y el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina con la participación de Barça, Levante Badalona, Atlético y Costa Adeje Tenerife.
Por lo que se refiere a la Copa del Rey, los competidores en estas semifinales son FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad.
Los partidos de ida se disputarán entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que los choques de vuelta se jugarán entre el 3 y el 4 de marzo.
En principio, la fecha de la gran final está por confirmar aunque está prevista para el 18 de abril. Sí que es segura la sede: el estadio La Cartuja de Sevilla.
El formato del sorteo será absolutamente puro. En el caso de la Copa de la Reina, los equipos que entran en el sorteo serán FC Barcelona, Levante Badalona, Atlético de Madrid y Costa Adeje Tenerife.
Los duelos de ida de estas semifinales están previstos para ser disputados entre el 10 y el 12 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta se programarán entre el 17 y el 19 de marzo.
La final está previsto que se dispute el sábado 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas.
La Federación ha decidido concentrar el mismo día el sorteo de los emparejamientos de las semifinales de ambas competiciones. Una ronda que será la única de ambas competiciones que se celebre a doble partido.
¡Hola a todos! Jornada grande en La Ciudad del Fútbol de las Rozas, la sede de la RFEF, que acogerá el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina Iberdrola y la Copa del Rey Mapfre a partir de las 13.00 horas de este viernes 6 de febrero.
