Sorteo Copa del Rey y Copa de la Reina, en directo: cruces de semifinales, fechas y rivales del Barça, hoy en vivo

Por lo que se refiere a la Copa del Rey, los competidores en estas semifinales son FC Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Real Sociedad.

Los partidos de ida se disputarán entre el 10 y el 12 de febrero, mientras que los choques de vuelta se jugarán entre el 3 y el 4 de marzo.

En principio, la fecha de la gran final está por confirmar aunque está prevista para el 18 de abril. Sí que es segura la sede: el estadio La Cartuja de Sevilla.