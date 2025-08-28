Sorteo Champions League: Europa espera al Barça

La Champions League 2025-26 quedará configurada este mismo jueves y, con ella, el Barça le pondrá forma al primer camino que deberá recorrer para lograr su máximo objetivo de esta temporada. Tras haber obtenido un triplete nacional el curso pasado, ganando la Liga, la Copa y la Supercopa; los blaugranas aspiran a hacerse con la ‘orejona’ once años después de su última vez. Los de Hansi Flick se quedaron con la miel en los labios, cayendo en la prórroga de las semifinales contra el Inter de Milán en territorio italiano, por lo que este año quieren dar un paso más y alcanzar la tan ansiada final del 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest.

Esta tarde a partir de las 18:00 horas se llevará a cabo el sorteo de la Fase liga de la Champions League en el Foro Grimaldi de Mónaco. Los catalanes son uno de los 36 equipos clasificados para esta edición, cuyo formato de competición ya fue modificado en la campaña pasada. Nuevamente, cada equipo disputará ocho partidos en esta primera etapa (cuatro en casa y cuatro a domicilio) contra dos clubes de cada bombo: del 1 al 4. El FC Barcelona, como en años anteriores, se encuentra dentro del bombo 1 debido a su coeficiente de la UEFA.

Los rivales

El sorteo se iniciará con el bombo 1 y se irán asignando rivales a los equipos de manera consecutiva. A continuación, se procederá con el resto de bombos en orden descendente hasta que todos los conjuntos tengan designados a sus ocho oponentes para esta ronda inicial.

Conviene recordar que, en la Fase Liga, no podrán enfrentarse equipos del mismo país. Esto significa, en clave culer, que el Barça no podrá jugar contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal. En cambio, se enfrentará -como decíamos- a dos equipos del bombo 1: Paris Saint-Germain (vigente campeón de la Champions League), Bayern de Múnich, Manchester City, Inter de Milán, Liverpool, Borussia Dortmund y Chelsea; uno de ellos lo disputarán como locales y el otro lo harán con la etiqueta de visitantes.

Lamine disputando un balón en el partido ante el Borussia Dortmund / FC BARCELONA

Por lo que respecta al bombo 2, encontramos rivales de entidad como el Bayer Leverkusen, Arsenal o Juventus; mientras que en el bombo 3 están Tottenham, Nápoles o Ajax de Ámsterdam, entre otros. Mónaco, Galatasaray y Newcastle se disfrazarán de lobos con piel de cordero en el bombo 4.

Las eliminatorias

La Fase Liga comenzará el martes 16 de septiembre y acabará el miércoles 28 de enero, en una última jornada con horario unificado. Los ocho equipos mejor clasificados accederán a los octavos de final de forma directa y como cabezas de serie del sorteo. Sus oponentes saldrán de la eliminatoria de play-offs, la cual enfrentará a los conjuntos que terminen entre la novena y la 24ª posición. Todas las rondas serán a ida y vuelta, excepto la gran final, que se celebrará en Budapest el 30 de mayo de 2026.

Como novedad, en esta edición, los partidos de vuelta serán en casa de los cabeza de serie de la Fase Liga, a diferencia del curso pasado, en que el factor campo se decidía por sorteo, a excepción de la primera eliminatoria. Una modificación que habría beneficiado al Barça durante el curso pasado porque quedó segundo en la Fase liga y disputó la vuelta de los octavos de final, los cuartos de final y las semifinales lejos de la capital catalana.

Confianza e ilusión

En el primer año de Hansi Flick al frente del FC Barcelona, logró revertir la situación deportiva que atravesaba el equipo y darle ese impulso que tantos años llevaba buscando en el Viejo Continente. La derrota en Milán marcó a la joven plantilla, que regresa este año a Europa con sed de venganza.

Flick consuela a Raphinha tras caer en Milán / JAVI FERRÁNDIZ

En una reciente entrevista concedida a ‘Barça One’ tras cumplir la mayoría de edad, Lamine Yamal evidenció cuál es su objetivo para esta temporada, que es compartido con el resto de sus compañeros: “A los 18 años pido todo lo que he ya tenido a los 16 y 17 y el título que me falta: la Champions”, dijo.

Un propósito que se hace extensible, también, para los futbolistas del Barça que no formaron parte del equipo la temporada pasada. Marcus Rashford, en una entrevista concedida en exclusiva para SPORT hace pocos días, al ser preguntado por si este equipo podría ganar la Champions, respondió: “No solo la Champions, sino todo. Tuvo una gran temporada el año pasado. Ahora se trata de olvidarlo, intentar repetir y mejorar. Tienen los principios, si no, no habrían ganado tres trofeos la temporada pasada. La mentalidad y motivación son altas, no veo por qué no podríamos ganar todos los trofeos que disputamos. Para mí el equipo está listo para ganar”.

Sin duda, el reto que tiene el FC Barcelona para esta temporada no es nada sencillo: superar lo logrado el curso pasado. Lo importante no es llegar a la cima, sino mantenerse. Hansi Flick ha logrado devolver la ilusión a la afición culer y volver a situar al conjunto catalán entre los más temidos por los equipos clasificados para esta nueva edición de la Champions League. El Barça vuelve a ser uno de los máximos favoritos y Europa ya espera a los blaugrana en su Olimpo.