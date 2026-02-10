Sorteados los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral

El FC Barcelona comunicó que este martes tuvo lugar el sorteo para la composición de la Junta y la Mesa Electoral en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou que velarán para que el proceso de las elecciones a la presidencia del club transcurra con total normalidad. Tal como marcan los Estatutos del FC Barcelona (artículos 44 y 45), la designación se ha hecho por sorteo ante un notario, Gerardo Conesa, y ha contado con la presencia del secretario de la Junta Directiva, Josep Cubells, y del Síndic dels Socis, Ramon Estebe i Blanch.

La Junta y la Mesa Electoral son dos organismos que velarán por el buen funcionamiento del proceso electoral. Ambos están integrados por cinco socios o socias elegidos por sorteo. La Junta Electoral se encarga de supervisar y controlar el proceso electoral hasta el día de las votaciones. Por su parte, la Mesa Electoral vela por el proceso durante el día de las votaciones, que se celebrarán el 15 de marzo.

Siguiendo los Estatutos, los sorteos se han hecho mediante un procedimiento informático que garantiza la concurrencia de los socios y socias que cumplen los correspondientes requisitos, el carácter aleatorio de cada sorteo y la igualdad de oportunidades de todos las personas elegibles.

Joan Laporta dimitió como presidente del FC Barcelona el pasado lunes 9 de febrero para, una vez activado el proceso electoral, poder optar a la reelección y concurrir como candidato a los comicios del 15 de marzo. Junto con Laporta, también cesaron de sus cargos varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral. En concreto, han presentado su renuncia la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Oliver, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig y Joan Soler y Ferré.

Al frente de la entidad han permanecido el resto de integrantes de la junta, para gestionar de manera interina la entidad hasta que el candidato que resulte elegido en las urnas tome posesión del cargo el 1 de julio. El máximo órgano colegiado del Club quedó integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol.