Sorpresa Vlahovic: aceptaría bajar ya sus demandas económicas

No hay duda que el nombre de Dusan Vlahovic ya es uno de los culebrones del mercado de verano. Es el delantero libre con mayor cotización en el mercado y así lo ha querido hacer valer durante las últimas semanas para encontrar un equipo top con un salario de primerísimo nivel. Vlahovic se ofreció, entre otros clubs, al Barça, pero sus demandas y la irregularidad de sus últimas temporadas frenaron en seco cualquier operación. Es cierto que el club blaugrana recogió toda la información, pero no ha llegado a realizar ningún acercamiento más. Vlahovic y su entorno parecen ahora más abiertos a rebajar sus pretensiones económicas y estarían por la labor de acordad un salario de unos seis millones de euros por temporada.

Según informa 'Tuttosport', Vlahovic, se ha abierto a negociar de nuevo con la Juventus por si hubiera la posibilidad de llegar a un acuerdo en condiciones más ventajosas para el club italiano. La última propuesta y definitiva pasaría por un contrato de dos años a razón de seis millones de euros y una prima de fichaje de unos cuatro millones. El principal problema estaría en las comisiones que aún sigue demandando el entorno del futbolista.

Las cifras que manejaba el Barça era de un salario de 8 millones y una prima de fichaje de 10 'Kilos', números que se consideraron demasiado elevados para un delantero que el año pasado tuvo un problema físico importante y le impidió jugar buena parte de la temporada. En todo caso, el Barça es consciente de que se trata de uno de los pocos delanteros libres con nivel aunque hoy por hoy no es objetivo prioritario.

El Besiktas, que se está comenzando a cansar de Vlahovic, sí que le pagaba lo que estaba exigiendo, pero ya le ha lanzado varios ultimátums para que conteste a su oferta. Y lo más probable es que comience a negociar ya con otros delanteros en el mercado. El Atlético de Madrid también llegó a preguntar pero tampoco ha ido más allá con este futbolista que apuntó muy alto en la Fiorentina y acabó protagonizando uno de los traspasos más caros de la historia del calcio por 95 millones de euros.

El Barça continúa centrado absolutamente en el fichaje de Julián Álvarez y hasta finales de julio no abriría el abanico con otros delanteros. También se está muy pendiente del futuro de Ferran Torres, jugador que tiene varias ofertas encima de la mesa y cuyo futuro podría estar lejos del Camp Nou.