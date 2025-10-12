Sorpresa monumental con Christensen y gol de Lewandowski

El pasado jueves, una asistencia de Andreas Christensen en la goleada de Dinamarca a Bielorrusia (0-6) dejó a más de uno con la boca abierta. El azulgrana empezó a recorrer metros con el balón controlado, hizo la pared con Damsgaard y asistió a Froholdt para abrir el marcador. En aquella ocasión, el seleccionador danés, Brian Riemer, le ubicó como central derecho en una defensa con tres en el eje, una posición habitual. Pero este domingo, dio un paso adelante en su propuesta táctica, lo que permitió presenciar una versión mucho más ofensiva de Christensen y ciertamente inusual. Y además, le salió bien, pues el combinado escandinavo derrotó a Grecia por 3-1 para comandar su grupo de clasificación para el Mundial con 10 puntos, los mismos que Escocia.

Robert Lewandowski marca el segundo gol de Polonia ante Lituania con este impresionante cabezazo / @centerofgoals

Esta vez, frente a los helenos, Riemer no dispuso una defensa de cinco, sino de cuatro. Lo más sorprendente es que Christensen jugó... ¡de lateral derecho! En muchas ocasiones, totalmente pegado a la banda e incluso más como un carrilero en las acciones ofensivas, mientras que en las defensivas ayudó a los centrales, que fueron el capitán Andersen y Vestergaard.

Inesperada posición de Christensen

No se le vio incómodo a un Andreas Christensen que está sacando su vocación más ofensiva con la selección de Dinamarca. En el Barça de Xavi Hernández fue en alguna ocasión pivote, pero lo cierto es que verlo de lateral fue una novedad. A lo largo de su trayectoria profesional, el de Lillerod ha jugado 363 partidos como central, 22 de pivote y solo 6 como lateral derecho. En concreto, 5 veces en el Chelsea, y una en el Borussia Mönchengladbach. Y con su selección, donde solo se le recuerda en 2 encuentros antes que éste como lateral diestro (de un total de 77) y de eso hace ya cinco años.

Andreas Christensen regresa a Dinamarca después de haber jugado los 180 minutos en dos partidos, de haber repartido una preciosa asistencia... y de haber ocupado el lateral derecho.

90 minutos de Frenkie y de Lewy

Además de Christensen, también jugaron dos internacionales azulgranas más en la jornada de este domingo. Frenkie de Jong fue el primero en aparecer, en la goleada 4-0 de Países Bajos contra Finlandia. Koeman le ubicó de interior diestro, pues Kluivert fue el pivote defensivo y Gravenbech se desplazó a la izquierda. El azulgrana, que disputó todo el partido, sobresalió sobre todo en los pases en largo, pues acertó 8 de 9 intentados.

Por su parte, Robert Lewandowski se reencontró con el gol. Tras no haber tenido minutos en el anterior partido con Polonia (un amistoso ante Nueva Zelanda que terminó con victoria 2-0), el seleccionador Jan Urban le reservó para medirse a Lituania en Kaunas y Lewy fue titular y completó, todo el choque. Después de dos ocasiones en la que primero el meta Svedkauskas le rechazó el disparo y minutos después, chutó fuera, llegó el gol del ariete azulgrana a los 68 minutos.

El de Varsovia cabeceó llegando desde atrás y con mucha potencia un centro desde la derecha de Szymanski para establecer el 2-0 definitivo para una Polonia segunda del Grupo G con 13 puntos, a 3 del líder, Países Bejos.