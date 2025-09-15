FC BARCELONA
La sorpresa de La Masia en el entrenamiento de Flick
Flick llamó a Xavi Espart para completar la sesión de recuperación, en la que los suplentes ante el Valencia se ejercitaron a mayor ritmo
Sesión de recuperación habitual postpartido en el seno del primer equipo del Barça. Los titulares se ejercitaron al margen, haciendo trabajo compensatorio, bici estática y gimnasio. Los suplentes sí que trabajaron a una mayor intensidad. Los que entraron en la segunda mitad y los que no sumaron ni un minuto: Jofre, Dani Olmo, Ronald Araujo, Christensen, Marc Bernal, Raphinha, Lewandowski, Toni Fernández, Szczesny, Kochen.
Ejercicios de finalización, conservaciones. Sesión dinámica en la que participó, por cierto, Frenkie de Jong, que regresó con el grupo a tres días para jugarse el Barça-Newcastle, el estreno de Champions League del equipo barcelonista. Tras la victoria convincente y contundente de los chicos de Flick en el Johan Cruyff ante el Valencia, las sensaciones son las mejores para ese debut continental del jueves en Saint James' Park.
UN LATERAL RECONVERTIDO
Para completar el entrenamiento, Hansi llamó a una de las grandes promesas de La Masia. Xavi Espart, todavía en edad juvenil, tuvo la oportunidad de ejercitarse con los mayores. El lateral reconvertido cuajó una temporada pasada sensacional con el juvenil a las órdenes de Juliano Belletti.
Espart termina etapa juvenil este curso, pero es ya uno de los pesos pesados del filial. De hecho, fue escogido capitán. Xavi jugó el tramo final de partido el otro día en Andratx en la derrota del Barça Atlètic y el cuerpo técnico del primer equipo aprovechó que estaba fresco para sumar efectivos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
El de Vilassar es un lateral ofensivo, técnicamente muy bueno y profundo. Lleva en La Masia desde primer año de prebenjamín. Toda una vida de azulgrana y un sueño: llegar al primer equipo y consolidarse.
