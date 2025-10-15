Sorpresa con los lesionados del Barça: ¿ha empeorado la situación en la enfermería?

La enfermería del FC Barcelona atraviesa una delicada situación, agravada por el maldito 'virus FIFA'. La larga lista de lesionados en el vestuario blaugrana deja tocado a Hansi Flick en un momento clave de la temporada. ¿Recuerdan aquel "shit november" que pronunció el técnico alemán curso pasado en sala de prensa? El equipo arrastró una mala racha de resultados, en parte, debido a las bajas que se produjeron. Este año, a la espera de ver cómo afectan estos condicionantes al rendimiento deportivo, la imagen de la enfermería mantiene los mismos paralelismos que la temporada pasada.

A muchos les puede parecer que este año hay muchos lesionados en el Barça. Si pensamos en los culers que podrían ausentarse para el domingo 26 de octubre (16:15 horas) contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a más de uno le entrará un escalofrío. No es para menos. Sin embargo, si miramos la fotografía de los jugadores que han estado de baja esta temporada y la comparamos con la del año pasado a estas alturas, nos llevaremos una sorpresa.

Paralelismos médicos

Hasta la fecha, se contabilizan doce lesiones en el FC Barcelona desde que arrancó el curso repartidas en once futbolistas; tres de carácter traumático (Joan Garcia, Marc Bernal y Gavi) y nueve musculares (Ter Stegen, Balde, De Jong, Fermín, Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski por partida doble). Hay que matizar que en el caso de Marc Bernal no ha sido una lesión producida este año, puesto que se lesionó la temporada pasada, pero se perdió los tres primeros encuentros antes de recibir el alta médica.

Marc Bernal dejó así el campo tras su lesión / Javi Ferrándiz

La temporada pasada, hasta mediados de octubre, los números son exactamente iguales: doce lesiones repartidas en once jugadores. Entonces, se contabilizaba una más en el cómputo global de las traumáticas (Ter Stegen, Bernal, Gavi y De Jong), descontando una muscular en el listado (Araujo, Eric Garcia en dos ocasiones, Christensen, Olmo, Fermín, Ansu Fati y Ferran).

En el primer año de Hansi Flick en el banquillo blaugrana, el equipo logró un triplete nacional alzando la Liga, la Copa y la Supercopa; además de alcanzar las semifinales de la Champions League, quedándose con la miel en los labios en la prórroga disputada en Milán durante la vuelta de las semifinales. La resiliencia del equipo fue encomiable y supo rehacerse de los obstáculos en forma de lesión que se encontraron por el camino; algunos tan graves como los de Marc-André ter Stegen o Marc Bernal, quienes dijeron adiós a la temporada en los primeros compases del curso. ¿Por qué no podría repetirse otra vez en esta campaña?

Alejandro Balde, Marc Casadó y Pau Cubarsí en el partido del Barça contra el PSG / Valentí Enrich

Cuatro supervivientes

Se da la curiosidad de que tan solo hay cuatro futbolistas que no han estado lesionados bajo las órdenes de Hansi Flick. Son Szczesny, Cubarsí, Gerard Martín y Pedri. Todos ellos con algún asterisco, pero los cuatro comparten la misma casuística: no haber pisado la enfermería durante el período comentado.

El guardameta se perdió un encuentro por sanción, después de ser expulsado en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. Lo mismo sucedió con Cubarsí: roja directa en la ida de los octavos de final de la Champions League que le hizo perderse la vuelta.

Gerard Martín sufrió en junio una luxación en el quinto metacarpiano de la mano derecha tras una caída en el partido contra Eslovaquia en el Europeo sub 21, pero no le impidió participar durante toda la pretemporada. Por último, Pedri tan solo se ausentó en un encuentro de la temporada pasada: fue en enero contra el Valencia en Montjuïc como consecuencia de una gastroenteritis gripal.